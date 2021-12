Yolanda Ramos cree que la muerte de Verónica Forqué fue un "accidente laboral"

El trágico fallecimiento de Verónica Forqué el pasado lunes en su domicilio al no poder superar una fuerte depresión que atravesaba hace algún tiempo ha puesto el foco en la importancia de reconocer y tratar las enfermedades mentales por parte de las autoridades sanitarias y de la sociedad, que todavía estigmatiza este tipo de trastornos que todavía demasiadas personas sufren en silencio.

La artista Yolanda Ramos ha ido todavía más allá, tachando de "accidente laboral" la muerte de Verónica ya que, como reflexionaba en sus redes sociales tras enterarse de la fatal noticia: "a los actores muchas veces nos mata la herramienta que nos da de comer, la herramienta imprescindible con la que trabajamos como cualquier obrero, esa herramienta es la sensibilidad. Esa herramienta como a un pobre albañil sin casco se convierte en dos placas de hierro que nos caen encima y nos matan. Querida Verónica tú muerte ha sido un accidente Laboral y tu herramienta de trabajo tu sensibilidad".

Unas palabras que rápidamente se volvieron virales y sobre las que Yolanda ha hablado en el estreno de su nuevo proyecto profesional, el reality de Amazon Prime Vídeo 'Celebrity Bake Off España'. "Me alegro mucho que se haya comentado porque lo hice desde el corazón porque creo que es así", ha señalado, destacando la importancia de dar visibilidad a la salud mental "para todos", no solo para los actores: "Lo estamos pasando muy mal todos. A raíz del Covid se ha agravado lo que teníamos, pero llevamos una vida muy estresada todos".

Muy crítica con las instituciones públicas y su poca inversión en la salud mental, Yolanda se lamenta de que "como el alma no tiene huesos ni cartílagos y puede seguir yendo a trabajar con el alma rota no le importa a nadie hasta que te mueres".

Haciendo gala de su sinceridad ahora que todo el mundo destaca la permanente sonrisa que lucía Verónica Forqué, la actriz se desmarca asegurando que "yo no la veía sonriendo tanto". "Cualquier persona que sepa un poco y que sea un poco empática se da cuenta que ella además lo había verbalizado. Tenemos que ser menos catetos y más responsables con el de al lado", ha pedido.

Muy amiga de Rocío Carrasco, Yolanda ha puesto a la hija de Rocío Jurado como ejemplo de cómo superar una depresión: "Está fenomenal, Rocío ha pedido ayuda de profesionales y está fenomenal que es lo que tenemos que hacer todos. Yo la admiro mucho por la fuerza que ha tenido y me parece maravilloso lo que está haciendo".

