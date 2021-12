Pepe Rodríguez habla por primera vez tras la muerte de Verónica Forqué: "Masterchef la cuidó"

El cocinero Pepe Rodríguez, uno de los presentadores de MasterChef, ha asegurado sobre la desaparición de Verónica Forqué que la gente del programa "la amaba", "la quería" y "la cuidaba". Rodríguez no habían hablado con Forqué recientemente, según ha señalado a los periodistas en la capilla ardiente instalada en el Teatro Español. El cocinero se ha mostrado muy apenado por no haberla llamado más. Forqué abandonó voluntariamente MasterChef por no encontrarse físicamente preparada, según declaró ella misma.

Según un comunicado de Shine Iberia, productora del programa culinario, la actriz participó en MasterChef y fue invitada especial de otros de sus programas "MasterChef Junior" y "Maestros de la Costura", ambos se emitirán próximamente.

Shine Iberia también trabajaba con la actriz en el desarrollo de una serie, su nuevo proyecto personal, que "ilusionaba a todos por igual", según un comunicado de la actriz.

Según Rodríguez, la actriz "eclipsaba a todos". Miki Nadal, que es "más listo que nadie", según el cocinero, dijo: "Ya podéis hacer lo que queráis, que esta es la edición de la Forqué".

"He tenido la suerte de conocer a un ser diferente, un alma tan pura, tan buena, todo lo tomaba con el humor (...) -ha explicado-. Es una actriz en todos los sentidos, me voy contento porque sé que ella está en el cielo, gente con el corazón tan puro tiene que estar ahí, en un sitio bueno".

SAMANTHA VÁLLEJO-NÁGERA GUARDA SILENCIO

Otra de las chefs del programa, Samantha Vallejo-Nágera, ha compartido una fotografía junto a Verónica Forqué en la que incluía el siguiente mensaje. "Se ha ido mi amor. Lo más genial que he conocido. Mi idola, mi amiga, mi Vero ?? Tu Sammychef siempre estará orgullosa de ti". Poco después, las cámaras de televisión captaron la imagen de Samantha Vallejo-Nágera en las puertas del musical Grease. Allí preguntaron a la chef por la muerte de Verónica Forqué y por cómo se sentía ella ante la triste noticia. La respuesta de Samantha fue clara y contundente: "Ya, ya, ya por Dios respetad un poco", decía la cocinera a los reporteros. "No voy a decir nada", aseguraba, muy tocada por la muerte de Verónica Forqué.

LA AUTOPSIA DETERMINA QUE SE QUITÓ LA VIDA

La autopsia practicada al cadáver de Verónica Forqué ha confirmado que se quitó la vida en su domicilio, según ha adelantado El Mundo e informan a Europa Press fuentes cercanas al caso. La intérprete presentaba una lesión traumática en el cuello, de acuerdo al estudio forense, que no ha encontrado restos de ningún tipo de sustancia o pastillas.

La causa de la muerte se debe a una asfixia mecánica del cuello por ahorcadura, no habiéndose encontrado ningún otro hematoma ni tampoco ningún indicio que apunte a la ingesta en las horas previas al fallecimiento de ninguna sustancia.

La actriz, de 66 años, fue hallada muerta en su domicilio de Madrid este lunes. Los servicios de urgencia del SUMMA 112 y de la Policía se desplazaron a la vivienda en la calle Víctor de la Serna alertados por un aviso a las 12.50 horas, aunque no pudieron hacer nada por su vida.

Fuentes de la investigación señalaron que la hipótesis principal era que se había quitado la vida, lo que ha confirmado ahora la autopsia.

