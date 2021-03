Xavier Sardá sale en defensa de Rocío Carrasco y se arrepiente un día después: "Fue un error garrafal"

El periodista y presentador, Xavier Sardá, ha roto su silencio sobre el caso de Rocío Carrasco, que ha impregnado casi la totalidad de la crónica social esta semana tras el estreno el pasado domingo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Sardá fue una de las personas más cercanas a la pareja, ya que ha contado con ellos en diversas ocasiones e incluso fichó a Antonio David Flores para 'Crónicas Marcianas'.

En esta primera edición de la serie-documental, Rocío Carrasco explicó cómo fueron los primeros años de relación con el que por aquel entonces era un joven guardia civil en Chipiona, ciudad donde la hija de Pedro Carrasco y Rocío Jurado solía veranear. Desde ese momento, la vida de Rocío empezó a cambiar con una fecha marcada en rojo en su calendario, el día que cumpliera 18 años para marcharse hasta Cataluña con Antonio David.

Las duras revelaciones de Rocío Carrasco

Ese día, según ha explicado ella, empezó a cambiar toda su vida, y explicó que aunque no se daba cuenta Antonio David se fue convirtiendo poco a poco en su peor verdugo. En el episodio Rocío Carrasco subrayada que ha sido víctima de violencia silenciosa, ya que en más de una ocasión sufrió agresiones verbales e incluso físicas, como un tirón de pelo al que hace referencia en un momento de su intervención.

Las palabras de la hija de Rocío Jurado fueron muy comentadas en redes sociales, donde varías políticas se pronunciaron al respecto, destacando entre algunos de los mensajes las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, o la diputada madrileña y candidata de Vox a la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.

Las impresiones de Xavier Sardá sobre Antonio David Flores

En medio de este revuelo mediático, Sardá ha roto su silencio para pronunciarse al respecto, explicando qué recuerdos tiene de aquella época y cuál es la versión que más le cuadra: la de Antonio David Flores o Rocío Carrasco.

En este sentido, Sardá apoya la versión de Rocío Carrasco: "Yo no tengo ninguna duda de que Antonio David trató fatal y maltrató psicológica y no sé si físicamente a Rocío Carrasco, segurísimo. En los procesos judiciales, y esto es un poco espantoso lo que voy a decir, que no se haya podido acreditar no quiere decir que no se hayan producido".

Por último, el periodista ha explicado más impresiones que él tenía al tratar a la pareja en aquellos años de la década de los noventa: "Yo lo tenía a él en Crónicas. Tuvimos un trato muy bueno, estaba en una mesa con varias personas. A ella la conozco de haberla entrevistado varias veces en la radio. Les hacía gracia venir, era una pareja joven que la madre no soportaba al yerno. Rocío Jurado no lo pudo soportar. Y había una contestación de la hija y Antonio David de no dejarse conducir por la crítica de sus mayores".

Sardá se arrepiente un día después

No obstante, tan sólo un día después de las declaraciones, Sardá se arrepentía de sus propias palabras en una entrevista en 'El Periódico'. “Cometí un grave error al criticar duramente a Antonio David. No hay ninguna sentencia condenatoria”, dejaba claro el veterano periodista al diario catalán. Insistía el ex presentador de Telecinco que sus declaraciones de este jueves fueron “un error garrafal. Esta es una diatriba entre Antonio David y Rociíto sobre la que jamás volveré a hacer ninguna declaración. No es un partido de fútbol”, concluye Sardá.

