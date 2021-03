Xavier Sardà habla por primera vez sobre lo que cobraba en 'Crónicas Marcianas': "¿Te forraste?"

La noche del martes, laSexta emitió 'Palo y astilla'.Mamen Mendizábal contó con un invitado muy especial e importante para la televisión: Xavier Sardà. En el espacio, la presentadora suele abordar la vida de los invitados desde sus inicios, por lo descubrió muchos detalles desconocidos del pasado del periodista.

El popular comunicador fue entrevistado por Mendizábal. La conductora del espacio de laSexta quiso hacer hincapié en los orígenes del presentador y su familia, además de abordar su importante presencia en 'Crónicas Marcianas'.

En primer lugar, la conductora del espacio se interesó por sus años al frente del popular programa estrella de Telecinco. "Crónicas, al principio, sorprendió mucho. Dijeron: 'es distinto'", señaló el entrevistado. "Si tu coges un Crónicas de los dos primeros años y coges un Crónicas de los dos últimos años, te aseguro que el programa era infinitamente mejor", aseguró Sardá.

"Técnicamente habíamos aprendido con los años. Al final era Latre, Boris, yo y unos cuantos más, y era una sucesión de situaciones brutales y divertidas. Y de pasártelo bien", declaró el invitado. "Cuando Boris se disfrazaba de algo, yo no quería verlo hasta que salía. Era brutal", recordó con una sonrisa, dejando claro que fueron buenos tiempos de su vida.

"¿Con Crónicas te forraste?", le preguntó la presentadora de laSexta. Ante esta cuestión tan delicada, el periodista sorprendió a Mendizábal al mostrarse tan sincero. "En Crónicas pagaban muy bien", admitió Sardá tras asegurar que "era una época que luego se acabó". "Aquellos sueldos...", señaló, refiriéndose a que hace años los colaboradores de programas de televisión estaban mejor pagados.

Por otro lado, la presentadora recordó el momento en el que los sectores independentistas pusieron carteles de varios profesionales catalanes, entre ellos Sardà, a quienes les señalaban como terroristas por trabajar en Madrid, y le preguntó por cómo vivió ese momento.

Motivo por el que terminó 'Crónicas Marcianas'

"Me molestó mucho la calidad del papel y que no fuese a color", bromeó el entrevistado. Sardá reconoció que, al principio, se le hizo duro verlo, pero después intentó quitar hierro al asunto y tomárselo con el humor que le caracteriza. "He vivido situaciones mucho más angustiosas. Tengo 61 años. Los tres últimos de 'Crónicas Marcianas' y dos después, yo tuve que ir con escolta, eran temas muy serios como para que ahora me asuste que alguien pegue con celo unos posters con seis periodistas catalanes que digan: 'váyanse ustedes a Madrid'", reveló el presentador, dejando muy sorprendida a Mendizábal.

Asimismo, Sardá confesó el motivo por el que terminó 'Crónicas Marcianas', el que era el programa estrella de Telecinco por aquel entonces. "Por el horario. Yo soy diurno, yo a las 6:00 de la mañana ya estoy en órbita. Tengo un régimen animal solar", comenzó diciendo. "Ocho años acostándome a las 2:30 y luego no sabiendo dormir al día siguiente. Sencillamente no sabía dormir, a las 8:30 ya estaba otra vez activado", desveló el periodista, dejando claro que no podía soportar más tiempo ese ritmo de vida.