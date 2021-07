Xabier Fortes manda un recado a Pedro Sánchez por lo que se vio en Informativos Telecinco: "Luego ya hablamos"

La noche del martes, 'Informativos Telecinco' ha vuelto a acaparar la atención de los espectadores al realizar una entrevista Pedro Sánchezen pleno directo. Además, el presidente del Gobierno ha acudido al plató en el mejor momento por la gran remodelación del Gobierno que le ha llevado a cambiar a siete ministros.

Tras hacer un repaso de la situación política y hacer hincapié en la gestión de la pandemia por coronavirus y la mencionada remodelación, el entrevistado se desvió a Cuba. El Presidente reconoció que Cuba "no es una democracia" y que se están viendo "imágenes muy duras", además de los episodios de represión a los manifestantes y los periodistas que han sido arrestados. A pesar de todo esto, Sánchez evitó la palabra "dictadura" en todo momento.

Ante esto, Sánchez señaló que los cubanos "se puedan manifestar libremente" y cree que lo mejor es "acelerar todas las reformas" que traigan "derechos y libertades". Asimismo, opinó que la detención de los profesionales que se dedican a los medios de comunicación es "improcedente", por lo que ha pedido su "pronta liberación".

"Es evidente que no es una democracia, pero tiene que ser la sociedad cubana la que encuentre el camino y la comunidad internacional la que ayude para encontrar ese camino de progreso, de prosperidad y de defensa de los derechos y libertades de las que nosotros gozamos", declaraba el entrevistado tras expresar su "máximo respeto" a los habitantes de la isla.

A pesar de esto, el político ha señalado que hay "múltiples cuestiones" detrás de las manifestaciones que se están llevando a cabo en las calles de Cuba y que una de ellas es la "emergencia sanitaria" por la pandemia. Ante este conflicto, Sánchez cree que el resto de países "tenemos que ser extraordinariamente solidarios".









"¿Tanto cuesta llamarla dictadura?"

Aunque ha dejado claro que cree que Cuba "no es un democracia", ha evitado en todo momento el referirse a ello como "dictadura". Una actitud que ya había presentado anteriormente la nueva ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, o el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares.

Esto ha sido muy criticado tanto por los ciudadanos como por algunos personajes reconocidos que lo han hecho públicamente. Este es el caso de Xabier Fortes. El presentador de 'La noche en 24 horas' se ha mostrado muy ofendido por la manera en la que los políticos evitan la palabra "dictadura", lo que no ha dudado en manifestar en sus redes sociales.

"No hay elecciones libres, no hay partidos políticos, no hay libertad de prensa, se detiene a periodistas y opositores... ¿Tanto cuesta llamarla dictadura? Y luego ya hablamos de embargos, de regímenes similares con los que hacemos negocio, etc, pero una cosa no quita la otra", señalaba el periodista, haciendo referencia a la entrevista que Pedro Sánchez protagonizó en 'informativos Telecinco'.

No hay elecciones libres, no hay partidos políticos, no hay libertad de prensa, se detiene a periodistas y opositores,... Tanto cuesta llamarla dictadura? Y luego ya hablamos de embargos, de regímenes similares con los que hacemos negocio, etc, pero una cosa no quita la otra. — Xabier Fortes (@xabierfortes) July 14, 2021