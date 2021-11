Xabier Fortes no da crédito por las acusaciones de Gamarra en pleno directo: "Lo más indigno que me han dicho"

La noche del martes, Xabier Fortes volvió a ponerse al frente de 'La Noche en 24h' y, tras hacer un repaso por la actualidad, recibió a Cuca Gamarra, portavoz del PP. La conversación comenzó con total normalidad hasta que se fue tensando por las reacciones de la política ante las preguntas del presentador. "¿Estoy blanqueando a ETA?", cuestionaba el conductor del espacio en más de una ocasión.

Esta acusación, que fue lanzada por Gamarra ,terminó dejándose a un lado, ya que ella se retractó. El presentador recordó que, cuando ETA todavía existía y el PP estaba en el Gobierno, José María Aznar dijo: "Si dejan de matar, hay que ser generoso con ese mundo". A raíz de esto, el presentador señaló que, sin embargo, actualmente, la formación se muestra muy crítica con Pedro Sánchez por sus pactos con Bildu.

"¿Por qué cuando estaban ustedes había que explorar esa posibilidad y ser generoso, aun existiendo ETA, y ahora que no existe, el gobierno no puede también hacer lo mismo?", planteaba el conducto del espacio. "El PP nunca ha tenido como socio preferente a Bildu, ni le ha llevado a la dirección del estado", defendía Gamarra. "No vamos a colaborar con este planteamiento de blanquear a Bildu en las instituciones", agregaba.

"Bildu es un partido que no condena el terrorismo", insistía la política. Ante esto, la portavoz remarcó que, este último año, el PSOE ha producido "el acercamiento de cinco presos condenados por terrorismo. Es lo que está detrás del apoyo, por ejemplo, a los Presupuestos de 2021".

Ante sus declaraciones, el presentador no parecía estar de acuerdo y apuntó que es algo que "también' sucedía con Aznar. "Está insinuando que cuando el PP tuvo responsabilidades de gobierno dio a ETA el mismo protagonismo que el que Bildu tiene con Sánchez. No se lo consiento porque no es cierto", le cortaba la entrevistada, algo indignada por las palabras de Fortes. "Entiendo que ustedes estén en una tarea de blanqueamiento", soltaba entonces la invitada, lo que pareció enfadar al presentador.









"A lo mejor me he excedido en esa afirmación"

Algo descolocado por su acusación, el periodista le preguntó a la política a quién se refería. "¿Yo estoy blanqueando a ETA?", preguntó Fortes, intentando entender las palabras de Gamarra. "Cuando se quiere equiparar dos situaciones totalmente distintas, quiere que las consideremos iguales", apuntaba la política. "No voy a entrar más en eso. Simplemente entienda que no me parece de recibo", zanjaba Fortes, visiblemente cabreado, intentando cortar la conversación para pasar a otro tema.

El presentador continuó con la entrevista para tratar otros temas con Gamarra. No obstante, posteriormente, volvió a recordar este momento: "En la parte de la entrevista hubo un momento de tensión". "Me ha llamado blanqueador de ETA, ¿Lo mantiene?", quiso saber el conductor del espacio, a lo que Gamarra respondió con el silencio.

"Llevo en este oficio 33 años. Empecé con 22, tengo 55 y me han llamado de todo. Esta afirmación de que yo blanqueo ETA es lo más indigno que me han dicho en directo o en diferido", confesaba el periodista, indignado por la acusación de la entrevistada. "Le doy la oportunidad de que reflexiones... Si quiere, al acabar este programa usted retira esas palabras y nos olvidamos. ¿Lo mantiene?", insistía Fortes.

"A lo mejor me he excedido en esa afirmación", reconocía Gamarra. "Lo que quería decir... Es algo que se está produciendo, hace olvidar lo que hemos vivido y quiénes conforman ese partido político", se justificaba la invitada. "A lo mejor al hacer esa afirmación en relación a ETA, no he estado muy acertada", reconocía ella. "Le agradezco que haya retirado la expresión", reconocía el comunicador, mostrándose muy agradecido.