Vuelta a casa de los padres o un fichaje por TVE: así han cambiado los Lobos dos años después de ganar 'Boom'

El pasado 8 de julio se cumplieron dos años desde que el legendario grupo 'Los Lobos' consiguiese llevarse a casa el bote de '¡Boom!' valorado en 6.689.700 euros, el mayor premio de la historia de la televisión. Un equipo que aguantó en pantalla la friolera de 784 días y que se ganaron la simpatía del público del concurso de Antena 3, y que vivió momentos tan amargos como la muerte de José Pinto.

Muchas fueron las promesas que hicieron después de acertar la pregunta decisiva: “¿Qué golfo del Mar Báltico está situado entre Suecia y Finlandia?” Pero, ¿qué ha hecho cada uno de ellos con los 1,6 millones de euros que recibieron cada uno? Recientemente, en varias entrevistas con El Español, los participantes explicaron cómo ha cambiado su vida en estos dos años en los que tienen el “bolsillo más lleno”. Desde una vuelta a casa de los padres, unas oposiciones o incluso un fichaje por otro concurso de Televisión Española, todos ellos han encontrado su camino tras '¡Boom!'









Erundino Alonso: de Antena 3 a TVE



El más mediático de los cuatro, al que denominaban como 'el inteligente' del grupo, Eurndino Alonso, funcionario manchego de profesión, ha encontrado su camino precisamente en otro concurso de televisión. Ahora es una de las caras más reconocibles de 'El Cazador', otro programa de preguntas y respuestas que descubrió en un viaje a Alemania.

“Como suele decirse ha ganado un poco tiempo. Me he podido coger una excedencia y tengo más tiempo para mi vida privada, para poder grabar programas de televisión...”, asegura al diario.









Alberto Sanfrutos, un apoyo para sus hijas



El que fuera encargado de sustituir a José Pinto, Alberto Sanfrutos, ha decidido continuar con si vida de profesor jubilado y, aunque reconoce que aún no ha gastado el dinero del bote, sí que espera poder hacer un viaje con su mujer próximamente. De momento, asegura, destinará el montante a ayudar a sus hijos, que se encuentra en una complicada situación laboral.

“Les ha pillado a los dos las dos crisis, no tienen un futuro muy claro a pesar de que uno estudió Ciencias Ambientales y el otro ha hecho la carrera de música con la especialidad de violonchelo. Intentaremos ayudarles para que este bache les afecte menos que a otra gente”, concluye.









Valentín Ferrero: de Roma a Japón



El que fuera el fundador del grupo y el principal impulso para que se presentasen al concurso aún no tiene decidido qué va a hacer con los casi 2 millones de euros. Y eso que, tal y como y como él mismo explicaba en el concurso de Antena 3, cobraba 250 euros en su puesto como profesor universitario. Eso sí, reconoce que se está pensando varios negocios y asuntos en los que invertir el dinero, aunque no se ha decidido.

“Es un quebradero de cabeza, me estoy informando, hablando con unos y otros... La realidad es que no me entiendo nada con los banqueros. Te presionan mucho... si era difícil antes, ahora aún peor”, comentaba en la entrevista.









Manuel Zapata: vuelta a casa de los padres



Quizás de los cuatro ganadores de 'Boom' el que ha tenido una vida más agitada en estos dos años ha sido Manuel Zapata, el joven del equipo. Y es que ha dedicado el dinero a prepararse unas oposiciones en Correos, donde terminó consiguiendo la plaza. “El examen estaba a la vuelta de la esquina y quedaba poco tiempo, pero me decidí, me puse a machete un mes y aprobé”, comentaba a El Español.

No obstante, el primer destino que le asignaron fue en Torrejón de Ardoz, muy lejos de su pueblo, Tafalla, en Navarra. Pero su insistencia le llevó a que le concediesen el traslado a Peralta, cerca del municipio navarro, y ha vuelto a vivir en casa de sus padres de momento. “Estoy en mi habitación de siempre”, declara. Aunque, eso sí, explica que será momentáneo porque con el dinero del premio ha dado la entrada para una nueva casa en la que independizarse.