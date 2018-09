'GH VIP' explota la polémica con una discusión en directo entre Mónica Hoyos y Míriam Saavedra

Telecinco es una televisión experta en explotar sus propios recursos con la máxima eficiencia. Esta noche ha estrenado la versión VIP de 'Límite 48 horas' de esta edición, un programa que cuenta la última hora sobre lo que pasa en la famosa casa.

Esta martes, el espacio ha girado en torno a la relación entre Mónica Hoyos y Míriam Saavedra, concursantes de esta edición y -oh, vaya, sorpresa-, exnovias ambas del presentador Carlos Lozano, quien quedó segundo hace dos ediciones.

Desde el plató y en directo, Jorge Javier Vázquez, conductor también de las galas semanales, ha conectado en directo con Guadalix de la Sierra y ha preguntado a cada una por la otra. Y se ha armado una buena.

La casa se enfrenta al reencuentro de Mónica y Miriam. ¡Todos los comentarios al descubierto! #GHVIPLímite1 pic.twitter.com/N3nTZ1CZbG — Gran Hermano (@ghoficial) 18 de septiembre de 2018

El menú de la conversación es fácilmente imaginable: reproches con la hija que Lozano y Hoyos tienen en común de por medio, amenazas -"al final si me buscan, me encuentran", ha dicho Saavedra-. Todo lo han visto sus compañeros en vivo, tertulianos y público en el plató y los espectadores en sus casas.

En mitad del espectáculo, Mónica Hoyos se ha percatado de que alguien se reía de lo que estaba viendo: era Manuel Jesús Rodríguez, 'El Koala'. El famoso cantante de aquel Opá, yo viazé un corrá parecía divertirse con todo aquello.

Cuando en la cena de Navidad tus cuñadas discuten y te importa un �� #GHVIPLímite1 pic.twitter.com/gvdHq80LRB — Gran Hermano (@ghoficial) 18 de septiembre de 2018

"¿De qué te ríes, Koala?", le ha preguntado Mónica, cuestión que le ha repetido Vázquez. "Me ha entrado la risa, Jorge. ¡Es que se me escapa la risa!", le ha respondido, y ha añadido que no está interesado en conocer las diferencias entre sus compañeras de convivencia.

"¿Sabes que las diferencias que tenemos son por mi hija? ¿Te gustaría que metieran en la casa a alguien con quien te llevases mal? ¡Lo voy a pedir", le ha espetado Mónica, enfadada. "A mí me da igual", ha contestado el Koala. Puro show.