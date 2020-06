El vídeo de TVE sobre Isa Serra que ha conseguido indignar a Podemos

Fin de semana de cambios y de reestruturación dentro de Unidas Podemos. La formación morada ha reunido y renovado a su Consejo de Coordinación Estatal con cambios significativos. Este consejo aumentará el número de miembros hasta 21, y en él han entrado políticos conocidos del partido como el portavoz de los comunes, Jaume Asens.

Según indican desde el partido liderado por Pablo Iglesias, este consejo contará con tres miembros más que el anterior, y se reunirá con una frecuencia semanal para tratar temas concretos.

Dentro de los cambios más significativos, el que más ha dado que hablar ha sido el de la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, como portavoz general del partido a nivel nacional.

La polémica se ha generado debido al nombramiento de Serra por su pasado, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenaba a la portavoz de Unidas Podemos a un año y siete meses de prisión el pasado mes de abril. Esta sentencia por delitos de atentado a la autoridad, leve de lesiones y daños, se dicto por los hechos acontencidos el 31 de enero de 2014, en el madrileño barrio de Lavapiés, cuando Serra insultó, empujó y arrojó objetos contra miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante la protesta contra un desahucio.

Esta polémica ha llegado hasta TVE que sorprendentemente se ha visto atacada por los militantes de Unidas Podemos. La televisión pública ha sido duramente críticada a lo largo del estado de alarma por algunos ciudadanos y por sectores de la derecha por protagonizar varias polémicas relacionadas con el uso partidista que el Gobierno ha hecho de 'la televisión de todos'.

Unas críticas han encabezado en todo momento los miembros de Vox que han sido entrevistados por TVE en los últimos meses, en especial Marcarena Olena y Espinosa de los Monteros ha sido los más duros en sus intervenciones en 'Los desayunos' donde han dicho cosas como: "El Gobierno tiene un total control en todos los poderes de la esfera pública. Controla el ejecutivo, el legislativo, y el judicial a través de la Fiscalía General del Estado. Además controla medios de comunicación como esta casa de manera directa", denunciaba el portavoz de Vox en el Congreso.

Sin embargo, la forma en la que el ente público ha informado sobre la nueva reestructuración de Unidas Podemos parece no haber gustado mucho a algunas personas cercanas al partido. En el Canal 24 Horas daban esta información de las siguiente manera: "Unidas Podemos ha renovado hoy su nuevo Consejo de Coordinación Estatal en una reunión telemática de su Consejo Ciudadano. Entre las novedades, la inclusión de Isa Serra como portavoz junto a Rafael Mayoral. Además de la líder de Podemos en la Asamblea de Madrid, condenada por agresión a un policía, se une al Consejo el exJEMAD, Julio Rodríguez, y el presidente parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens".

Que desde TVE se hayan referido a Isa Serra por su condena, sin entrar en valoraciones y solo como algo negativo ha provocado numerosos comentarios críticos hacía la televisión pública, unos comentarios que han llegado hasta la cuenta oficial en Twitter del partido, donde tienen más de millón y medio de seguidores, y donde no han dudado en compartir una de las críticas hacia TVE.

También he oído cómo han dado la noticia del nombramiento de Serra y me he quedado muerto. Lo único destacable de esa sra., al parecer, es que ha sido condenada.

TVE es pro PP y más que nada anti UP y anti JperCat