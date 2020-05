El tenso enfrentamiento de Espinosa de los Monteros y Xabier Fortes: "El Gobierno tiene el poder periodístico"

RTVE informaba en los últimos días de cese de la actividad de 'Los desayunos de TVE' y la vuelta de Xabier Fortes al Canal 24 Horas. Sin embargo la tertulia política continúa sus emisiones y sus programas hasta nuevo aviso, y sigue contando con protagonistas.

En su último programa Xabier Fortes, que lleva dirigiendo este espacio dos años, entrevistaba a Ivan Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox en el Congreso. El político se ha mostrado muy descontento con la 'mano' que el Gobierno tiene dentro de los medios de comunicación algo que ha provocado un tenso enfrentamiento entre entrevistador y entrevistado.

Cruce de reproches entre Espinosa de los Monteros y Xabier Fortes

El político de Vox entraba en la tertulia política para analizar los últimos días y medidas del Gobierno en este estado de alarma. Por eso mismo ha sido preguntado por las concentraciones de personas que cada tarde salen a las calles, con cacerola en mano, para protestar contra el Gobierno de Sánchez.

Ante las preguntas de Fortes, Espinosa de los Monteros justificaba que estas manifestaciones "son espontáneas", y aunque Vox participe en ellas "no está detras de la convocatoria". Además el propio político admitía llevar tres días participando en estas protestas.

Además, igual que hizo Macarena Olona, su compañero de partido también ha cargado duramente contra la intervención del Gobierno en los medios de comunicación sobre todo contra TVE: "El Gobierno tiene un total control en todos los poderes de la esfera pública. Controla el ejecutivo, el legislativo, y el judicial a través de la Fiscalía General del Estado. Además controla medios de comunicación como esta casa de manera directa, y otros casos de manera indirecta a los que tiene fuertemente subvencionados o dota de publicidad institucional. Cuando la emergencia en el país es sanitaria y económica, el Gobierno está más preocupado en controlar los tres poderes y el periodístico", explicaba al miembro de Vox en unas declaraciones que ha recogido la Plataforma TVE Libre, la plataforma formada por trabajadores purgados por la gestión de Rosa María Mateo.

"Usted tiene todo el derecho a decir que nosotros somos súbditos del Gobierno y nosotros a decir que somos periodistas, que a veces nos equivocamos, a veces acertamos, y que entrevistamos a los políticos en la libertad que nos han educado desde que estudiamos esta profesión en la Facultad", se defendía Fortes antes los argumentos del portavoz de Vox.

"Desde el momento en el que la televisión pública está en manos de una administradora única provisional, que ya lleva dos años, que no hay consejo de administración que antes dotaba de cierta pluralidad. Desde el momento que los informativos tienen semejante parcialidad en la manera que cuentas las cosas, yo no puedo estar contento con una televisión que sufragamos todos, porque no es del Gobierno, pero que favorece a unos más que a otros de una manera tan descarada. Lo tengo que decir", continuaba recriminando Espinosa de los Monteros haciendo alusión al mando único que tiene Rosa María Mateo en el ente público desde hace dos años.

Finamente, Xabier Fortes lejos de bajar el tono de la entrevista seguía el enganchón con el político de Vox con una ataque directo: "Es su opinión y es respetable, como la nuestra de decir que usted no tiene razón y que nosotros somos periodistas independientes. Igual que ustedes dicen que la televisión pública es de todos porque la pagan, también nosotros pagamos a los políticos para que hagan política con mayúsculas", un mensaje que destacaba especialmente la cuenta del programa en las redes sociales.

