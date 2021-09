Victoria Abril desvela la enfermedad que sufría antes de entrar en 'MasterChef': "Me ha venido muy bien"

Ya va quedando menos para el estreno de 'MasterChef Celebrity', una de las ediciones más esperadas de la historia del talent culinario por su particular casting. Uno de los fichajes más polémicos ha sido el de Terelu Campos por su radical cambio de cadena, siendo un popular rostro de Telecinco. Al igual que Victoria Abril, cuyo fichaje fue muy polémico por sus señaladas declaraciones negacionistas contra el coronavirus.

La actriz participará en el programa de TVE con otras personalidades como David Bustamante, Victoria Abril, Verónica Forqué, Carmina Barrios, Miki Nadal, Juanma Castaño, Vanesa Romero, Iván Sánchez, Belén López, Arkano, Samantha Hudson, Tamara, Yotuel, Eduardo Navarrete y Julian Iantzi.

Durante la presentación del concurso en el FesTVal, la actriz habló de su experiencia en el concurso y de las polémicas que protagonizó cuando se anunció su fichaje en el talent culinario. "Ha sido inolvidable, inenarrable", comenzaba diciendo Abril sobre su paso por el concurso de La 1. "Hemos llorado, pero hemos reído más que llorado y hemos currado 18 horas al día y hemos aprendido muchas cosas", agregaba.

Asimismo, ha reconocido que no sabía que tendría qué hacer en 'Masterchef' cuando confirmó su participación: "Yo no tenía ni idea. Yo he visto solo cuatro capítulos de MasterChef de la edición anterior y los vi después de haber firmado. Si los llego a ver antes no firmo (risas). Es muy duro".

No obstabte, ha reconocido que el concurso le ha venido muy bien para su propia salud mental: "Me ha venido muy bien. Para mí MasterChef ha sido una terapia, he recuperado mi salud mental, he salido de la depresión… No le puedo pedir a MasterChef más que eso".









"He mejorado mucho"

"Cuando hice la prueba me vine arriba pensando que yo sabía cocinar, pero cuando vi los programas de la temporada anterior y vi el nivel entonces ya quería que me despidieran", comentaba, dejando claro que no era consciente de la exigencia. "No sabemos qué vamos a cocinar, no sabemos los ingredientes, no sabemos a dónde vamos de viaje… Estamos jugando todo el rato y eso es maravilloso, es la inocencia de un niño", agregaba.

"Tienes que resolver, no sabes nada, no sabes lo que te va a pasar, no sabes qué tienes que hacer… Así que lo único que puedes hacer es resolver. Y tienes que dar de comer a 150 personas con un menú que solo has podido ver de reojo… Hay que resolver", comentaba sobre cómo vivió las pruebas de exteriores. "Hemos aprendido muchas técnicas, sobre todo he aprendido que no tenía ni idea es a preparar y cortar los ingredientes, carne, pescado, verduras… ahora tengo un juego de cuchillos bueno", añadía.

"He mejorado mucho en los emplatamientos. Les pongo lo mismo de siempre, un puchero, pero ahora les pongo el pescado en un lado, lo otro allá, la hoja de hierbabuena… Lo mismo de siempre, pero bien presentado", contaba, asegurando que había mejorado su habilidad en la cocina.