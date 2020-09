Vicente Vallés evidencia el ninguneo de Sánchez con Iglesias: "Se enteró por los periódicos"

Vicente Vallés es uno de los periodistas que más fama han ganado por sus críticas al Gobierno. Desde el plató de Antena 3 noticias y con la sutileza de sus análisis profundos y directos no deja títere con cabeza y suele poner en el centro de su diana a personajes como Pablo Iglesias o Pedro Sánchez. Esta noche de martes no ha sido una excepción y ha repasado las contradicciones de la coalición, los puñales cruzados entre Sánchez e Iglesias y el ninguneo que el presidente se tiene con el vicepresidente segundo. Una buena macedonia de comentarios lo suficientemente ácidos

Las filtraciones cruzadas de Iglesias y Sánchez

Al comenzar este segmento del informativo, más político y de análisis, Vallés ha recordado el momento en el que Iglesias admitía que tuvo una fuerte discusión con Sánchez ante la marcha de don Juan Carlos de España. Iglesias, además de desvelar detalles de esta conversación, hizo público que Pedro Sánchez le había pedido disculpas. "Pablo Iglesias ha decidido airear sus discrepancias con Pedro Sánchez", comenzaba Vallés. "El presidente le tuvo que pedir perdón, o eso dice Iglesias", continuaba el periodista de Atresmedia.

El mismo Vicente Vallés comentaba que "al PSOE no le han sentado bien", las palabras de Iglesias, puesto que dejarían a Sánchez en una posición de cierta sumisión frente al líder de Unidas Podemos. "No es la primera", aclaraba Vallés, ya que, como bien ha recordado, la portavoz del Gobierno se ha quejado recientemente "de que se hagan públicas conversaciones privadas, en ese caso con Casado".

Sánchez ningunea a Iglesias con la fusión bancaria

Y es que, lejos de acabar con su exposición de lo difícil que está siendo el Gobierno de coalición, Vallés ha incidido en que en estos últimos días "supimos que tampoco informó [Sánchez] a Iglesias de la fusión bancaria". Tras esto, ha puesto el fragmento de la entrevista del presidente en TVE en el que admite "de su propia boca" que no compartió la información.

"Dice Pedro Sánchez que la información de la fusión bancaria era muy sensible y decidió no compartir esa información sensible con su vicepresidente segundo, que se enteró leyendo los periódicos", remataba un Vicente Vallés que acabó por repasar los "nueve meses de coalición" en los que los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, "han mostrado discrepancias en asuntos importantes", tales como "materia económica, presupuestos, la fusión bancaria o sobre la Monarquía", concluía un tajante pero siempre fino Vicente Vallés en su informativo de la noche de este martes.