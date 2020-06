Vicente Vallés destapa la trampa oculta en la última cifra de fallecidos del Gobierno

El presentador de los informativos de Antena 3, Vicente Vallés, ha analizado en el informativo de este viernes la actualización de los datos de fallecidos por coronavirus presentada hace pocas horas. Este nuevo conteo arroja que son unas 28.300 personas las que han fallecido por coronavirus en España .

En este sentido, Vallés ha querido analizar los datos aportados por el Gobierno: "Después de casi dos semanas el Gobierno ha actualizado la cifra oficial de fallecimientos por coronavirus: 28.313. Esta es la cifra oficial, que es la consecuencia de aplicar el último método de contabilizar de los varios que ha utilizado el Gobierno a lo largo de esta crisis sanitaria. Únicamente los casos confirmados con un test. El Gobierno ha decidido incluir en este balance de 28.313 fallecidos solo a las personas a las que si se les hizo un test de coronavirus, por tanto quienes murieron con síntomas pero no se les había hecho un test no han sido incluidos en este dato".

Vicente Vallés destapa la polémica de los datos del Gobierno

En su análisis, el presentador de Atresmedia ha introducido la pregunta de una periodista a Fernando Simón este mismo viernes sobre el conteo: "¿Por qué se siguen contando como fallecidos solo a las personas a las que se le han hecho prueba PCR?" Ante esta pregunta, el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha respondido de la siguiente manera: "Ahora mismo, por motivos de vigilancia, hemos utilizado una serie que hemos considerado más estable, y ahora por tanto no tendría sentido cambiarla".

Y Vicente Vallés lo ha vuelto a hacer. pic.twitter.com/FT03jNTa9E — Hugo Manchón (@hugomanchon) June 19, 2020

Ante esta situación, Vallés ha querido responder las palabras de Fernando Simón con la siguiente aclaración: "Por tanto el Gobierno solo reconoce a los fallecidos con un test de coronavirus y no a los que tenían síntomas, y esto a pesar de que, como ya adelantó Antena 3 Noticias, a principios de la semana pasada el criterio de la Organización Mundial de la Salud es considerar que una persona ha muerto por coronavirus en un caso Covid-19 probable confirmado. Es decir tanto si se le ha hecho un test como si tuvo los síntomas de la enfermedad, pero no se le hizo un test cuando se conoció esa instrucción de la Organización Mundial de la Salud el Gobierno dijo que cambiaría su criterio para incluir también a los fallecidos sin test".

La respuesta de Vallés al dato presentado por Fernando Simón

Por último, Vallés también ha explicado que la comparación de los datos registrados por el Gobierno y por otras instituciones tampoco coinciden: "Eso que anunció el Gobierno la semana pasada no ha ocurrido finalmente, al menos no de momento. El Gobierno se mantiene en su criterio de no incluir a los casos llamados sospechosos, como si pide la OMS . Solo incluye los casos probados por test. Pero hoy se ha producido una novedad importante, porque el Gobierno ha reconocido que hay miles de personas que han muerto por coronavirus y que no están incluidas en este dato de 28.313. Tanto el Gobierno reconoce que hay unos 13.000 fallecimientos que habrá que analizar y que no están incluidos en su cifra de 28.313. Eso es lo que explica en buena medida la diferencia entre el dato oficial del Ministerio de Sanidad y por ejemplo el dato del Instituto de Salud Carlos III, que también depende del Ministerio de Sanidad y que finales de mayo cifraba el exceso de mortalidad en España en comparación con el año pasado en más de 43.000 fallecimientos. Está cifra se acerca mucho a la contabilidad que ha hecho la redacción de Antena 3 Noticias con los datos oficiales de todas las comunidades autónomas después de actualizar a la cifra a 28.313".

