Vicente Vallés da la clave para entender la polémica en la Policía con el material sanitario

Vicente Vallés, presentador de los Informativos de Antena 3, sigue analizando minuciosamente la gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus y este lunes ha querido centrar el foco de atención en la compra de material sanitario por parte de la Policía Nacional antes de que saltaran todas las alarmas y el control de la pandemia ya era incontrolable. Por eso, el periodista ha querido recuperar declaraciones del portavoz de la Polcía Nacional que estuvo presente en las primeras ruedas del estado de alarma con el mando único y que señaló que desde enero intentaron adquirir material sanitario.

El análisis de Vicente Vallés sobre la polémica de las mascarillas en la Policía

En este sentido, Vallés ha querido analizar cómo han sucedido los acontecimientos: "Conforme pasan los días y las semanas van apareciendo los puntos de discusión sobre cómo se ha gestionado la crisis sanitaria en España. Hoy tenemos uno más. Cuando la epidemia estaba en su peor momento a mediados de marzo un alto responsable de la Policía Nacional dijo que ellos ya habían puesto en marcha medidas de protección en enero. El secretario de Estado de Comunicación crelló que se había equivocado, pero no, llevaban ya tres meses intentando hacer las compras, tanto de mascarillas como de guantes".

Tremendo esto que cuenta hoy Vicente Vallés sobre el exjefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía.



¡Que rule! pic.twitter.com/nd6C8TbThP — Hugo Manchón (@hugomanchon) June 15, 2020

Sobre esta orden, Vallés ha explicado que el 'alarmismo' de este responsable del Cuerpo de Policías supuso su salida del cuerpo, provocando una auténtica revolución dentro del cuerpo: "En efecto, un responsable sanitario de la Policía Nacional emitió un informe ya en el mes de enero advirtiendo del riesgo que suponía el coronavirus. de la necesidad de adquirir material sanitario para los agentes y de que los policías de fronteras utilizarán ya en ese mes de enero las mascarillas. Pero lejos de hacer caso a este responsable sanitario de la Policía lo que ocurrió es que las autoridades sanitarias le acusaron de alarmista y pocas semanas después fue destituido sin que se le diera una explicación".

Vicente Vallés carga contra el CIS de TezanosAtresmedia

El responsable de Sanidad de la Policía pide explicaciones

El primer cesado por Marlaska en esta larga crisis, médico especialista en medicina del trabajo y técnico superior en prevención de riesgos laborales, siente haber salido así de su casa de siempre después de años de esfuerzo. Asegura que ha hecho bien su trabajo y pide responsabilidades: “Una vez que la enfermedad esté controlada, que no haya contagiados y que no haya requerimientos sanitarios importantes, se debería de hacer una reevaluación de los procedimientos llevados a cabo y, si es necesario, que se exijan algunas responsabilidades”. Hay que saber, según él, “si las actuaciones no han sido correctas o los niveles de exigencia no se han correspondido con lo que la epidemia demandada”.

La denuncia de José Antonio Nieto cuenta con el respaldo del Sindicato Unificado de Policía. En una carta remitida al Palacio de La Moncloa, reclama a Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, la apertura de una investigación para aclarar “si Sanidad e Interior evitaron reforzar la protección de los policías frente al Covid-19 por cuestiones estéticas (no alarmar) y no santarias”.

También te puede interesar

Las redes avisan a Vicente Vallés tras su última explicación crítica con Sánchez: "Te quedan dos telediarios"

Vicente Vallés sentencia el papel de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía con este completo análisis