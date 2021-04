Vicente Vallés explica sus sospechas sobre lo que ha hecho Tezanos en Madrid: "El CIS lo niega"

Vicente Vallés, presentador de los Informativos de Antena 3, ha analizado este lunes el último barómetro del CIS de José Luis Tezanos que augura un empate técnico en Madrid entre el bloque de izquierdas y el bloque de derechas a menos de un mes de las elecciones. Este estudio, como viene siendo habitual en los últimos presentados por el CIS, no se ha escapado de los análisis y de las dudas sobre su tratamiento.

José luis Tezanos, en una entrevista en el canal 24 horas de TVE, ha destacado que "hay una polarización enorme", ya que el sector votante 'popular' "está muy movilizado", mientras que "sin ninguna duda" hay menor movilización en el bloque de la izquierda. No obstante, ha puesto de relieve que hay candidatos en la izquierda "con muy buena imagen" como la aspirante a la Presidencia de Más Madrid, Mónica García.

Sobre el por qué de convocar elecciones a la Comunidad de Madrid en este momento, Tezanos ha dicho que "esto hay que preguntárselo a quién convoca sin necesidad unas elecciones, no había un conflicto" porque "es difícil de explicar". Además, ha vaticinado que quizás estos comicios produzcan el efecto contrario, tal y como le ha ocurrido al expresidente de EE. UU. Donald Trump que estaba "convencido" de que iba a ganar las elecciones.

En otra clave, preguntado acerca de si sus afirmaciones se compadecen con la imagen de neutralidad que debe mostrar el presidente del CIS al manejar información sensible, Tezanos ha dicho que es "una persona de carne y hueso" y que también tiene sus opiniones. Con todo, ha defendido que sus opiniones "nunca interfieren en la profesión de sociólogo". "Eso no impide que yo tenga mi derecho a opinar como han tenido todos los presidentes del CIS, todos sin excepción", ha enfatizado, al tiempo que ha afirmado que en sus publicaciones no se "mete nunca con el centro derecha, sino con la extrema derecha". Ha reclamado también "políticos inteligentes".

El análisis de Vicente Vallés sobre el CIS

En su análisis, Vicente Vallés ha querido matizar un dato que le ha llamado la atención sobre el CIS de Tezanos, y es que difiere de las encuestas presentadas por otros organismos y medios de comunicación en las últimas semanas. Por ejemplo, el diario 'El Mundo' ha presentado una encuesta en las últimas horas que deja a Ayuso al borde la mayoría absoluta. "Nuevo sondeo sobre las elecciones madrileñas y coincide poco con los sondeos que han publicado varios medios de comunicación en los últimos días, ha explicado Vallés.









Por último, Vallés ha analizado otras sospechas que giran sobre el último estudio de Tezanos: "Lo más importante del CIS es aquello con lo que no coincide con las demás encuestas. El CIS augura un empate a escaños entre el bloque de derechas y el de izquierdas con dos apuntes importantes. Primero, el CIS ha decidido jugársela porque no ha dado horquilla de escaños, da una cifra fija a cada partido y segundo, varios expertos en esta materia consideran que el CIS ha hecho un reparto de escaños incorrectos según los propios cálculos del CIS, ya que tendría que tener ventaja la izquierda. El CIS lo niega".

