Vicente Vallés corta el informativo para mandar un consejo a Sánchez tras su reunión con Aragonès: "No sabe"

El presentador y el director de los informativos de Antena 3 en su edición nocturna, Vicente Vallés, ha comentado este martes la comparecencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, tras su reunión en la Moncloa con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En la reunión se ha acordado retomar la mesa de diálogo en la tercera semana del mes de septiembre.

Tras dos horas y media de reunión, se ha establecido un primer contacto entre los dos líderes. Según ambas partes la entrevista ha sido cordial y ha permitido un intercambio de puntos de vista sobre lo que se necesita a partir de ahora. Aragonés, al igual que sus predecesores en las últimas reuniones en Moncloa, no ha querido comparecer en la sede de la Presidencia del Gobierno y ha ofrecido una conferencia de prensa en el Centro Cultural Blanquerna.

Ante los periodistas ha subrayado que la reunión ha permitido constatar que hay dos ámbitos diferentes, uno de ellos la mesa de diálogo para resolver "el conflicto político", y otro la comisión bilateral Estado-Generalitat que se ha fijado para julio con el fin de abordar materias de gestión como las inversiones.

Además, ha avisado a Sánchez que no renunciará a un referéndum de independencia. "Que nadie se equivoque, iremos con toda la ambición y toda la determinación a defender un referéndum sobre la independencia de Cataluña, un referéndum sobre el futuro político de Cataluña e iremos con toda la ambición -ha insistido- a defender la autodeterminación y una amnistía".





La advertencia de Vicente Vallés

Vicente Vallés ha centrado su advertencia en las declaraciones sobre independencia y amnistía del líder catalán. "Pere Aragonés ha sido cristalino en la posición del independentismo, no van a ceder en su exigencia de que haya amnistía y autodeterminación", comenzaba el presentador. Vallés ha recalcado que en tan solo cuatro minutos, Aragonés ha repetido hasta en cuatro ocasiones que este proceso debe terminar en un referéndum de independencia. Afirmación que ha documentado con cortes de la comparecencia.

"Lo ha repetido esta y algunas veces más. Por si alguien todavía no sabe que esta es la reivindicación inamovible del independentismo desde hace 10 años, planteada invariablemente por hasta cuatro presidentes de la Generalitat y ante la cual no ha habido ni siquiera un cambio de matiz" afirmaba de manera contundente.

No es la primera vez que el comunicador hace referencia al tema de Cataluña, hace tan solo unos días hablaba del debate que se había generado en torno a los indultos. "En el gobierno han reconocido, por ejemplo, que no tienen una propuesta concreta que hacer a los independentistas porque dicen que este no es el momento. Sí aseguran que están convencidos de que los independentistas no volverán a hacer lo que hicieron. No cierran la puerta de la negociación a Oriol Junqueras porque lo consideran un líder relevante", explicaba el presentador.