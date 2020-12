Vicente Baos saca los trapos sucios del programa de Iker Jiménez tras dejar de colaborar: "No pintaba nada"

El médico de familia Vicente Baos ha clamado en las últimas horas por uno de los lados más oscuros del célebre presentador de televisión Iker Jiménez. Lo ha hecho a los meses de abandonar precisamente el programa en el que Baos ha colaborado durante muchos años, siendo una de las voces más reconocidas dentro del plató.

Lo hace en un momento especialmente dulce para el periodista Iker Jiménez, ya que a raíz de que comenzasen a comienzos de 2020 a hablar sobre coronavirus con grandes expertos, el espacio dedicado al análisis de los grandes enigmas de la sociedad ha visto cómo su audiencia ha incrementado de forma exponencial.

El éxito ha sido tal, que durante muchas noches de esta nueva temporada, el programa de Iker Jiménez ha abandonado su emisión habitual en Cuatro y ha dado paso a la cadena principal, Telecinco. Durante las últimas semanas ha tenido especial relevancia asuntos relacionados como la covid-19, tanto que han rebautizado el programa llamándolo 'Horizonte. Informe Covid'.Por ahí han pasado médicos como el doctor César Carballo o el epidemiólogo García-Sastre, ambos reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras.

La entrevista al padre del monopatín

Esto no ha provocado, sin embargo, que sigan teniendo especial relevancia historias como la del padre de Ignacio Echevarría, la última que ha hecho el programa. Ignacio fue asesinado a raíz de un ataque terrorista a manos del Daesh.

Durante la entrevista el padre se ha emocionado recordando a su hijo, recordando por ejemplo el lado más humano que ha tenido de su hijo. “Tenía mucho mérito, sin tener ninguna habilidad especial tenía un gran coraje que le hacía levantarse y seguir intentándolo", ha explicado.

Joaquín Echeverría, padre del héroe del monopatín, ha decidido escribir un libro y relatar aquellos momentos de angustia #CuartoMileniopic.twitter.com/Di90LOe5DT — Iker Jiménez (@navedelmisterio) December 13, 2020

Un testimonio que Jiménez lo ha vivido como un gran regalo. “Ignacio y Joaquín nos han brindado un gran regalo en un tiempo clave. Con unos valores que no son casuales y que han traspasado la pantalla posándose en los corazones. Sé que a muchos esta entrevista les ha insuflado aire de esperanza en lo humano. Un hermoso regalo para todos”, ha explicado.

El lado oculto de 'Cuarto Milenio'

Al médico de familia, sin embargo, nada le ha hecho parar y ha utilizado Twitter precisamente para denunciar ante la opinión pública uno de los lados más oscuros del programa que lidera Iker Jiménez junto a la presentadora Carmen Porter. Para ello ha utilizado dos cortes de vídeo del programa en el que hace el siguiente comentario.

"En la grabación de un programa de los que fui, Don Enrique me acusó de promocionar medicamentos venenosos porque había escrito el libro Sin Receta. No emitieron esa parte. El personaje que define el programa. Ahí terminé de darme cuenta de que no pintaba nada en Cuarto Milenio", ha explicado Baos en Twitter.

Un programa que mezcla mentiras, estupideces y alguna cosa sensata solo genera más confusión. Aquí las paranoias de este señor pic.twitter.com/IZhTyUA8FJ — Vicente Baos �������� (@vbaosv) December 13, 2020

Con este ejemplo, lo que ha querido dejar claro Baos es que el programa se nutre a partir de mentiras y manipulaciones que tiene el único objetivo de conseguir audiencia. En concreto el doctor ha querido recalar esta última cuestión afirmando que el programa que presenta Iker Jiménez "mezcla mentiras, estupideces y alguna cosa sensata solo genera más confusión".

