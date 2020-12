Las consecuencias que ha tenido para el padre de Ignacio, héroe del monopatín, su entrevista con Iker Jiménez

Fue uno de los grandes momento televisivos de este fin de semana. La entrevista que Iker Jiménez le realizó a Joaquín Echeverría, padre de Ignacio Echeverría, el conocido como héroe del monopatín por cómo actuó en los atentados del 3 de junio de 2017, donde el joven español fue asesinado cuando intentaba defender a una mujer que estaba siendo acuchillada por tres terroristas a los que frenó golpeándolos con su monopatín.

Las consecuencias que Joaquín Echeverría ha vivido tras la entrevista

El programa obtuvo una audiencia excelente y los momentos emoción se sucedieron a lo largo de la entrevista inicial que Iker Jiménez le hizo al padre de Ignacio Echeverría. Joaquín se mantuvo con los ojos llorosos durante casi todo el tiempo, algo de lo que Iker tampoco se libró, pues el testimonio alcanzaba una emotividad que cautivó a la audiencia.

Ya pasadas unas horas de la emisión de la entrevista, con un análisis mediático que se puede consultar en la cuenta personal de Iker Jiménez, que recoge los mejores momentos y artículos sobre la charla que mantuvo con Joaquín, ha sido este mismo el que ha desvelado algunas de lqas consecuencias más inmediatas que ha tenido acudir al popular programa de Cuatro.

A raíz de Programa de Iker Jiménez tengo muchos más seguidores que tenía, Twitter no me deja seguiros, Será cosa de tiempo — Joaquín Echeverría Alonso (@Jea60930295) December 14, 2020

No es desconocido que Joaquín es un usuario de redes sociales muy activo y que suele compartir sus opiniones o recuerdos emocionados de su hijo entre sus seguidores. Unos seguidores que, a raíz de la entrevista con Iker Jiménez se han disparado. La repercusión que su conversación con Iker Jiménez tuvo, quedó patente en el mensaje que él mismo compartía: "A raíz de Programa de Iker Jiménez tengo muchos más seguidores que tenía, Twitter no me deja seguiros, Será cosa de tiempo".

No es un dato menor, pues entre otras cosas, Joaquín le contaba a Iker Jiménez que había decidido escribir un libro sobre lo sucedido con su hijo. Algo con lo que podrá aprovechar el subidón de notoriedad para dar a conocer algunos de los detalles sobre el acto heroico de su hijo y sobre cómo la familia vivió aquellos días. Una entrevista que, sin duda, habrá ayudado a Joaquín Echeverría a potenciar el legado de su hijo, que perdura en todos nosotros.

La fe católica de Ignacio Echeverría

El padre acaba de escribir un libro con el objetivo de contar quien era su hijo, una persona normal con una gran fe católica. Ignacio pertenecía a un grupo de Acción Católica en Madrid y participaba asiduamente a las misas del Domingo.

Así lo confirmaba en 2017, en declaraciones a Europa Press, el sacerdote de la parroquia de San Miguel de Las Rozas, Daniel Sevillano. Éste recordó que lo conocía personalmente “desde hace años”, ya que pertenecía al grupo parroquial de Acción Católica de adultos. Así, le describió como una persona “muy normal”, “tímida”, “buena” y “profundamente cristiana”.​