La vergonzosa incultura de los concursantes de 'Supervivientes'

Una vez más los concursantes de 'Supervivientes 2019' han demostrado que la cultura general no es su fuerte. Se han enfrentado a una prueba de recompensa, en la que tenían que acertar seis preguntas y por cada una iban a recibir una alita de pollo. Albert (4 aciertos) y Omar Montes (3) han sido los que han salido mejor parados y los menos favorecidos han sido Fabio (0), que ha dejado la mayoría de respuestas en blanco y no ha acertado las pocas que ha contestado, Dakota (1) y Mónica Hoyos (2). Isabel Pantoja ha tenido que abandonar la isla por prescripción médica y no ha participado.

La primera pregunta ha sido la excepción. Solo Fabio se ha quedado en blanco. Los demás se han acordado de las palabras que E.T. había recitado cuando señaló al cielo en la película de ciencia ficción: "Teléfono. Mi casa". "Me la sabía, porque soy súper fan", ha confesado el que fue novio de Chabelita.

A partir de entonces, empezó a verse el nivel cultural de cada famoso. Omar fue el único que acertó cuál es el sonido que hacen las ovejas (balar) y cómo continúa la canción 'Se me enamora el alma' de la matriarca del clan Pantoja (perfumado de albahaca y manzanilla), una pregunta que ha puesto a prueba los conocimientos del cantante sobre la obra musical de su exsuegra.

Albert y Mónica Hoyos han acertado que la polla de agua es una ave, la segunda y última que ha atinado la madre de la hija de Carlos Lozano. Solamente el pertiguista profesional ha contestado correctamente que Picaso fue el pintor del 'Guernika' y cuáles son los nombres de los cinco continentes, aunque hay quien considera que la Antártida es el sexto.

En esas dos preguntas Dakota ha dado más la nota. La exparticipante de 'Hermano mayor' creía que un supuesto Van Go era el autor de la obra que representa el bombardeo del pueblo vasco. "Quizás es Picaso en inglés", ha bromeado Jorge Javier Vázquez. Entonces, Dakota ha hecho un intento de hablar en la lengua británica.

La polémica concursante hasta ha reinventado el mapa mundi y ha confeccionado una extraña mezcla entre mares (Adriático), océanos (Atlántico) y continentes. "¿Tú que te piensas, que soy lerda?", ha preguntado Dakota a sus compañeros tras mostrar su respuesta escrita en la pizarra. Para colmo, tras la última pregunta, que solo ha acertado Albert, la organización ha regalado una alita de pollo a cada uno como recompensa por su 'sabiduría'.

Los usuarios de las redes sociales no se han quedado callados y han explotado contra la incultura de algunos de los concursantes del 'reality show' de Telecinco.

Que vergüenza me da que gente tan jóvenes estén tan faltos de cultura que tengan que hacer el ridículo de esa manera publicamente — Sonia (@SoniaGlezHid) July 4, 2019

Pues Omar me ha sorprendido para bien y Mónica fatal con todos los cuentos que se da.... Fuera Mónica#Supervivientes #Supervivientes2019 #SVGala10 — SV/GHVIP/DÚO (@ZUPERVIVIENDO) July 4, 2019