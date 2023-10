Una serie documental revisa el asesinato de John Lennon narrado por Kiefer Sutherland

Apple TV+ ha anunciado la serie documental "John Lennon: asesinato sin juicio", narrado por el actor Kiefer Sutherland, que ofrecerá en tres episodios la revisión más exhaustiva hasta la fecha del trágico asesinato y de la investigación y condena de Mark David Chapman, informa la plataforma.

La docuserie -aún sin fecha de estreno anunciada- incluye entrevistas exclusivas a testigos presenciales que hablan por primera vez y fotografías inéditas de la escena del crimen perpetrado en 1980, que arrojan nueva luz sobre la vida y el asesinato del icono musical y cultural, y sobre su asesino confeso.

También hablan con algunos de los amigos más íntimos de Lennon, que revelan "detalles estremecedores" de su trágico asesinato. "John Lennon: asesinato sin juicio" incluye además entrevistas con los abogados defensores de Chapman, psiquiatras, detectives y fiscales.

La serie está producida para Apple TV+ por el equipo ganador de los premios BAFTA y Emmy de 72 Films, dirigida por Nick Holt ("The Murder Trial", "Un niño culpable") y Rob Coldstream ("Jade: The Reality Star Who Changed Britain") con los productores ejecutivos David Glover ("11-S: Testigos de la tragedia"), Mark Raphael ("Crime and Punishment") y Rob Coldstream, junto a los productores Simon Bunney y Louis Lee Ray.