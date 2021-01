Una reportera de TVE abre su micrófono antes de tiempo y deja en shock a Ana Blanco: se escucha todo

La presentadora de TVE, Ana Blanco, y la enviada especial del ente público a Washington para cubrir la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, Anna Bosch, ha dejado uno de esos momentos que siempre serán recordados en televisión, primero por ellas mismas y después por la audiencia que en esos momentos estaba siguiendo todos los actos que se estaban realizando en las inmediaciones del Capitolio.

Este 20 de enero, todas las miradas se han centrado en Estados Unidos para ver cómo Joe Biden se convertía en el 46 presidente de los Estados Unidos. Ante un clima poco festivo, en comparación con otros años debido a la pandemia, y grandes medidas de seguridad tras el asalto al capitolio el pasado 6 de enero, Joe Biden juraba su cargo y con ello comenzaba una nueva etapa de cuatro años tras el paso de Donald Trump. Junto a él, Kamala Harris también hacia historia al convertirse en la primera mujer en la historia en llegar al cargo de vicepresidenta de los Estados Unidos.

Joe Biden se convierte en presidente de Estados Unidos

En las inmediaciones del Capitolio la tradición mediática no ha fallado, y cientos de medios de comunicación de todo el mundo apuntaban sus objetivos hacia el Capitolio mientras narraban todos los hechos que estaban sucediendo en este día histórico para Estados Unidos. Una de las periodistas que estaban allí destinada era Anna Bosch, rostro conocido del ente público que duramente muchos años fue corresponsal en este país y que también ha participado de forma activa en el análisis de los debates electorales de esta campaña que se han podido seguir a través del canal '24 horas'.

En este sentido, desde Madrid, Ana Blanco contaba las imágenes que desde Washington llegaban a España antes de dar paso a Anna Bosch: "Con mucha menos gente, Anna Bosch, todo es distinto. Creo que ya nos escucha".

El enfado de Anna Bosch en TVE

En ese momento, la enviada especial desconocía que estaba ya pinchada en directo y entre gritos lanzaba el siguiente mensaje a sus compañeros: "Sí estoy aquí. ¡No me gritéis! Estoy aquí, no me voy". Estas palabras han pillado por sorpresa a la propia Ana Blanco, que ha tenido que reconducir el programa a la espera de conseguir una conexión idónea con su compañera: "Bueno tenemos algún problema y Anna no nos escucha, sí que sabemos que está allí. Vamos a ver si recuperamos la comunicación con ella. También ha estado en la calle siguiendo esta ceremonia desde el principio". Tras estos momentos de desconcierto, la presentadora del telediario ha conseguido establecer conexión con Anna Bosch.

�� Anna Bosch: «¡No me gritéis! Estoy aquí, no me voy».



Apertura de micro inoportuna en La 1 durante la investidura de Biden �� pic.twitter.com/oK7bxsjaZj — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) January 20, 2021

