El regalito de TVE a Jesús Cintora que deja a Mónica López en mala situación

Este lunes arranca el nuevo giro de ‘Las cosas claras’ de TVE tras la renovación que ha sufrido el programa de Jesús Cintora por parte de la administradora única, Rosa María Mateo. El programa había cumplido el número de ediciones para los que había sido contratado.

Pese a que sus audiencias no hayan conseguido ser una de las destacadas de la cadena, para RTVE han sido suficientes. Y es que una suspensión del programa hubiese sido un duro golpe para la administradora única de la cadena pública, ya que a comienzos de temporada se retiró una de sus apuestas televisivas, 'La primera pregunta', después de haber registrado muy malos de audiencia.

Las críticas por su renovación

Una renovación, no en vano, que ha generado más de una crítica dentro de la corporación. El ex corresponsal de TVE, Miguel Ángel Idígoras, ha sido uno de los más críticos con esta decisión. "No son precisamente las exigencias de la audiencia las que marcan el rumbo de RTVE. Desgraciadamente son otra", ha comentado.

No ha sido el único, ya que Carmen Sastre también se ha mostrado dura con esta decisión, especialmente por todo lo que existe detrás del programa. "ATENCIÓN.TVE renueva un programa que es QUINTO en su franja horaria y que hacen contratados, sin contar con los trabajadores de TVE. #diariodeunacesada", explicaba.

El cambio de rumbo de 'Las cosas claras'

A partir de este lunes el programa va a ser protagonista de dos hechos que van a cambiar el giro del programa. El primero de ellos es la vuelta de Jesús Cintora a los platós tras haber estado más de 10 días apartado de las cámaras. Ha sido la presentadora suplente, la también conocida periodista Ane Ibarzabal en anunciar su regreso en el último suspiro del programa del viernes, después de que el presentador anunciase su positivo por coronavirus.

"Me encuentro bien, pero he dado positivo en coronavirus. Muchas gracias a quienes estáis preguntando. Toca cuidarse. El programa de televisión sigue con un gran equipo y la gran Ane Ibarzabal. Lo más importante es tener salud y a por ello voy. Miles de gracias, de nuevo", comentaba el periodista en la red social Twitter el pasado 7 de enero, cuando se pudo ver en los platós de Prado de Rey a la comunicadora vasca.

Otro de los cambios considerables que los telespectadores van a poder observar desde este lunes en adelante va a ser el cambio que va a sufrir la parrilla televisiva de TVE, ya que desde este 18 de enero el programa de Jesús Cintora amplía su horario, restándoselo por contra a Mónica López en 'La hora de la 1'. De esta forma, y pese a los discretos datos de audiencia registrados, Rosa María Mateo parece tener claro cuál sigue siendo su apuesta.

"Desde este lunes, 18 de enero, “Las Cosas Claras” empieza a las 12:30 (11:30 en Canarias). Hasta las 15:00. ¡Allí estaremos!", ha tuiteado Cintora, confirmando así su vuelta a la televisión.

