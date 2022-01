Una mujer del público de 'Sálvame' pide perdón por lo que le pillan haciendo detrás de Anabel Pantoja

‘Sálvame’ se caracteriza por ser un programa en el que se graba todo lo que sucede detrás y delante de los focos. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, los colaboradores se convierten en los protagonistas de las polémicas. Como consecuencia, las cámaras pueden captar cualquier momento llamativo. Conscientes de ello, los espectadores se encuentran muy expectantes ante todo lo que pueda pasar para, de forma inmediata, convertirlo en un meme en redes sociales. Esto le ha sucedido a todos los presentes como Chelo García-Cortés, Lydia Lozano o Belén Esteban.

No obstante, esta vez, la víctima ha sido una espectadora. Las cámaras no dejan de buscar momentos divertidos, por lo que es el riesgo que corres si decides asistir como público al plató de Telecinco. Este martes, una mujer fue pillada al formar parte del plano que enfocaba a Anabel Pantoja. Rápidamente, lo espectadores que se encontraba en casa se percataron del divertido momento que protagonizaba por lo que hacia con la mascarilla.

Anabel Pantoja se convirtió en una de las grandes protagonistas de la tarde. Además de por su vuelta, la que ha inaugurado hablando sobre su familia y los problemas de su primo, Kiko Rivera. También protagonizó un tenso enfrentamiento con Marta Riesco, reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’ y actual pareja de Antonio David Flores. “Lo vuelvo a repetir, esto pasa un 31 de diciembre y yo no abro mi boca”, se le escucha repetir a Pantoja de forma insistente.

LA SEÑORA DE ATRÁS JAJAJAJAJJAA ME DA ALGO #yoveosalvamepic.twitter.com/rNqvvWP6CA — Ferran?? (@ferranf_8) January 25, 2022

En ese momento, una mujer del público se bajaba la mascarilla para poder beber agua de la botella. Entonces, se daba cuenta de que la estaban enfocando con la cámara al encontrarse justo detrás de la colaboradora y reaccionaba muy nerviosa al encontrarse sin mascarilla. Parece que el cámara la avisaba de que estaba saliendo del plano, lo que la espectadora recibió con mucho agobio al no saber cómo reaccionar. Entonces, nerviosa al mostrarse sin mascarilla, se quedaba petrificaba unos segundos, mientras que hacia aspavientos con las manos hasta que lograba ponerse la mascarilla.

Después de ese momento, se puede ver, en el fondo del mismo plano, a la mujer pidiendo perdón con las manos al cámara. Este momento pasó desapercibido para todos los presentes, pero el público que se encontraba en casa no dudó en compartir este momento y ya se ha convertido en tomo un meme en Twitter.









La bronca de Anabel Pantoja y Marta Riesco

“No voy a decir nada”, repetía Riesco, mientras se enfrentaba a Anabel Pantoja. Esta disputa se dio por las declaraciones que Pantoja hizo sobre la reportera de Telecinco. La colaboradora contó que ha recibido amenazas tras narrar el episodio que supuestamente sucedió en Cantora entre dos mujeres un 31 de diciembre. La sobrina de Isabel Pantoja no quiso dar nombre, pero salió el nombre de Riesco.

“Hace daño, se cree que hace gracia y cuando le dices algo a ella, llora y se va de plató, pero a ti te mete lo que hace falta… Voy a ir por lo civil y por lo penal contra Anabel Pantoja”, soltaba Riesco. “A mí no te dirijas”, le advertía la tertuliana. “Yo no estoy a tu nivel, no me hables, demándame y acuérdate del 31 cariño”, agregaba. “Demandada estás ya”, le aseguraba la periodista. A pesar de ello, la colaboradora confesaba que Riesco había pedido perdón a su tía y que había testigos.

“Tú has intentado entrar sentándote a buscar novio con tu madre ¡Claro que estoy aquí por ser Pantoja! ¡Llévame donde quieras!”, señalaba Pantoja. “Tú a un banquillo como tu tía”, le soltaba Riesco, lo que hizo saltar a la prima de Isa Pantoja: “A mi tía ni la toques, tú sí que la tocaste en Sevilla para sacarle una entrevista ¡Cállate con mi tía que tienes mucha mala baba, guapa, para entrar en Cantora y estar el 31 y comerte las uvas y lo que no fueron las uvas y ahora decir lo del banquillo! ¡Mamarracha!”.

Anabel Pantoja: “Marta Riesco vino a mi casa a comerse los langostinos y la ensaladilla. Es una PINK” JAJAJAJAJJA #yoveosalvamepic.twitter.com/3dUsGlvIUN — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 25, 2022