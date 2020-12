Una famosa presentadora de televisión se ve obligada a recurrir a 'las colas del hambre'': "Ninguna ayuda"

Este martes, 'Cuatro al día', el espacio presentado por Joaquín Prat, ha dedicado parte de su contenido a 'las colas del hambre', a las que los colaboradores se refieren como “la cola de la vergüenza”. “Esos lugares en los que, la gente que no tiene ningún tipo de recurso, va a conseguir lo más necesario para llevarse algo a la boca. Y esto le pasa a todo tipo de gente”, ha comenzado diciendo el comunicador para dar paso a una conexión en directo.

Fue entonces cuando los colaboradores, muy sorprendidos, se pusieron en contacto con una “conocida presentadora de televisión”, “que lo fue en su día”, que ha tenido que recurrir a 'las colas del hambre' al encontrarse en una situación muy complicada.

La presentadora no ha querido desvelar su identidad y se ha presentado como María. Lo que si se sabe es que es “una mujer, culta, que ha vivido una vida con comodidades, que habla cuatro idiomas” y que tiene 55 años. La entrevistada se encuentra en esta situación al estar arruinada por no encontrar trabajo y por no recibir ninguna prestación tras quedarse viuda.

“Gracias a la Fundación Madrina y a su presidente fundador, Conrado, puedo comer, ya que no tengo trabajo, no recibo ninguna prestación por parte del Estado, me acabo de quedar viuda y no tengo trabajo”, comenzó contando la presentadora. “Tú has sido compañera, has trabajado en el medio...”, le recordaba Prat. “Sí, he sido compañera vuestra, he sido modelo, he tenido mi propia agencia de dirección de castings, he sido azafata, he sido intérprete... He hecho muchísimas cosas”, confesó ella.

Al comprobar la surrealista situación que está viviendo su ex compañera, el conductor del espacio se interesó por “cómo es posible que no reciba ningún tipo de ayuda”. “Eso me pregunto yo ¿Cómo no recibo ningún tipo de ayuda? Porque digo yo que, cuando tu has cotizado ciertos años al Estado, se te debería devolver algo. Pero, en mi caso, como no he llegado al mínimo que me piden, me veo con una mano delante y otras detrás”, reveló.

“Mi marido falleció hace siete meses de Parkinson y no he podido recibir nada de él, porque tampoco llegó a contribuir el mínimo exigido. Y pasamos por el Tribunal médico, ya que como es una enfermedad neurodegenerativa pensamos que se complicarían las cosas, pensamos que nos iban a ayudar, pero no lo han hecho. Y la pensión mínima que nos ha prometido el Gobierno, tampoco la estoy recibiendo”, declaró tras reconocer que tampoco le dan la pensión por viudedad.

“Gracias a que nos hemos ido desprendiendo de nuestras cosas estos últimos años y a amigos generosos, estos últimos años que no hemos percibido nada hemos podido vivir hasta este minuto. Ahora todo eso se ha terminado”, añadió. “No tengo hijos, ni padres que me puedan ayudar. Ahora vivo en casa de una vecina que me ha puesto un colchón en el suelo”, confesó.

Una espectadora le ofrece trabajo

“Aprovechó para decir a aquellos políticos que, al menos, lo que prometan, que lo den, que como yo hay muchísima gente que no estamos percibiendo nada. Aprovecho también para pedir ayuda a todo este tipo de fundaciones y a ver si alguien me puede dar un trabajo”, pidió la presentadora.

Lo que no se esperaba la entrevistada es que, antes de terminar la entrevista, una empresaria se puso en contacto con el espacio de Cuatro para ofrecerle un puesto de trabajo. “Estaba escuchando su historia y me estaba revolviendo por dentro. También lo he pasado mal y siempre he tenido a gente que me ha ayudado en todo momento y creo que ahora me toca a mí”, aseguraba la empresaria. “Muchas gracias maría, qué generosidad”, le decía María muy emocionada.