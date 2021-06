Una espectadora avergüenza a Luis de Lama al revelar lo que hacía tras las cámaras de 'Pasapalabra': "Tan mal"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Por el momento, Pablo Díaz se ha convertido en el mejor de la prueba y en el concursante más longevo del concurso de Antena 3. Además, también ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones, lo que le impidió el fallar la última letra que quedaba azul en 'El Rosco'.

En los inicios del programa en Antena 3, Díaz protagonizó el enfrentamiento más llamativo con Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia. Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'El Rosco' en alguna ocasión. No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo está poniendo. A pesar de esto, Luis de Lama sigue siendo el concursante más recordado tras su marcha.









"¡No sabía que bailaba tan mal!"

Aunque ya no concursa en 'Pasapalabra', el exparticipante sigue muy activo en redes sociales en relación al concurso y suele participar en vídeos especiales dedicados al programa presentado por Roberto Leal. De la misma manera, es habitual que siga haciendo publicaciones recordando su paso junto a Pablo Díaz.

Esta vez ha sido un espectador el que ha publicado un llamativo vídeo en redes sociales, desvelando así lo que sucedía tras las cámaras del formato cuando todavía estaba Luis de Lama. En las imágenes se puede ver al exconcursante bailando en los descansos y siendo animado, entre aplausos, por el público. De esta manera, Luis de Lama divertía a los espectadores, otro de los motivos por el que le echan de menos. "El mejor que ha pasado por 'Pasapalabra'. Luis de Lama", decía la espectadora.

Este vídeo ha llegado hasta el participante, quien no ha dudado en reaccionar. "Jajajaj, no sabía que bailaba tan mal!!! Tengo que estirarme más", respondía Luis de Lama, aparentemente avergonzado al ser consciente de que estaba circulando por internet un vídeo suyo bailando. No obstante, como es habitual, el concursante se lo ha tomado con humor.

Jajajaj, no sabía que bailaba tan mal!!! Tengo que estirarme más. https://t.co/iVio800gn5 — LuisDLama (@LuisDLama) May 19, 2021