Una española residente en China revela lo que se hace en el país con las mascarillas

Sara Landesa es una española que lleva dieciséis años residiendo en la ciudad china deChengdu y en 'laSexta Noche' ha explicado lo que, en su opinión, ha fallado en España para que la pandemia no mejore, ya que en China la situación es de total normalidad. “Igual que el año pasado, cuando no había pandemia”, ha dicho Sara. Asimismo ha afirmado que ella vive con “total normalidad. La única excepción es que llevo una mascarilla en el bolsillo por si cojo el transporte público, que es el único sitio donde es obligatorio llevarla”.

Asimismo ha explicado que en los cines, por ejemplo, “se venden los tickets de todas las butacas y no hace falta llevar mascarilla”.

Sara Landesa, en 'laSexta Noche'

“La normalidad es total”

Según Sara, ella ya no necesita usar la mascarilla. En este sentido, ha destacado que allí “se tomaron decisiones y medidas de forma inmediata. A rajatabla”, alegando que todo fue “drástico y severo”.

Sara Landesa ha explicado que su provincia, cuyo tamaño es el doble que España y tiene un total de 80 millones de habitantes, “pasamos una epidemia sin problemas” y ha explicado que durante el confinamiento “podía salir a la calle e ir a parques sin mascarilla”.

EFE/EPA/ROMAN PILIPEYROMAN PILIPEY

Sobre la situación que se está viviendo ahora en España, Landesa lo tiene muy claro: “En España no se ha establecido ningún plan para contener o eliminar el virus”. Por ello ha querido hablar del éxito Chino, un éxito que “no ha consistido en que posea una tecnología que en España no existe o unos recursos especiales que España no pueda suponer. Lo que hoy en día se está viviendo en China se podría estar viviendo en España”.

Critica que en España “no ha habido estrategia”

La española residente en China ha explicado que lo que conocemos como rastreo, el cierre perimetral –que en China se aplicó en febrero en todo el país-, o las cuarentenas, en España “es el fin de control de la pandemia”, algo que “no es cierto”.

“En China no ha sido un fino, sino las herramientas y las armas para ganar la batalla del virus. Han sido parte de un plan superior, de una estrategia ganadora”, ha defendido la española. En ese sentido, ha criticado que en España “no ha habido estrategia, ni ganadora ni perdedora”. Lo cual podría explicar el porqué nuestro país se encuentra, de nuevo, en una situación extrañamente similar a la que ya vivimos en el mes de marzo.