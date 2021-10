Una ex concursante de 'OT' se presenta en 'Got Talent' para enfrentarse a Risto Mejide: "Yo era otro"

Risto Mejide se caracteriza por ser un polémico personaje televisivo. En sus inicios, el presentador fue muy odiado por su paso por 'Operación Triunfo', ya que adoptó el rol de jurado duro y sin pelos en la lengua. Desde entonces, siempre se ha mostrado muy serio, aunque, con el paso de los años, ha ido mostrando su faceta más sensible. Aunque sigue mostrándose muy duro con las valoraciones en 'Got Talent', su fría imagen ha cambiado mucho y los concursantes ya no se enfrentan a él con temor.

Este sábado, Risto tuvo que volver a enfrentarse a su pasado como jurado de 'OT'. Una ex participante de reality de TVE lo intentó en un nuevo escenario y mostró su talento como cantante en 'Got Talent'. Alba Lucía fue concursante de 'OT' en 2009 y ha querido "quitarse una espinita" y reencontrarse con Risto 13 años después, un momento en el que ha habido tanto reproches como un emotivo momento.

Susanna Griso se sincera en 'Espejo Público' sobre la batalla perdida que tiene con sus hijos: "Rechazo total" La presentadora de Atresmedia se ha sincerado a raíz de un tema que ha sido debate en la mesa del programa Redacción DigitalMadrid 16 oct 2021 - 16:31

Nada más entrar en plató, Alba Lucía se puso frente al jurado y Risto parecía estar totalmente descolocado. "¿Qué ha pasado? ¿Familia tuya? ¿Os conocéis?", decían Edurne y Dani Martínez muy confusos. "Algo del pasado", adelantaba la concursante. "Algo está pasando ¿Qué está pasando?", quiso saber el presentador de 'Todo es mentira'. "Un flashback", reconoció ella. "¿Sí verdad?", reaccionaba Risto, cayendo en la cuenta de que por qué le sonaba la participante.

"Tú y yo coincidimos, exactamente, hace 13 años, en otro programa musical", aseguraba ella, haciendo referencia a su paso por 'OT'. "Así es", se acordaba entonces Risto. "Tengo una espinita clavada porque Risto no me valoró en ningún momento de manera directa y estoy esperando a ver si hoy lo puede hacer. Es arriesgado, pero sí", decía entonces la cantante, dejando claro que no duró lo suficiente en el talent musical como para recibir las valoraciones de Risto y que se había quedado con ganas de conocer su opinión.

.@ristomejide se encuentra con una vieja conocida ?? Alba Lucía (OT 2009) viene dispuesta a quitarse la espinita clavada: "No me valoró de forma directa"



?? #GotTalent6https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/MlxgBSz54t — Got Talent España (@GotTalentES) October 15, 2021









"Los dos nos merecemos una segunda oportunidad"

Acto seguido, el jurado dio paso a la cantante y ella interpretó 'Rise Up' sobre el escenario. La joven logró conquistar a todos con el tema y, por ello, se hizo con tres votos a favor, entre los que destacó el de Risto, ya que era el más esperado para ella. "Pues, 13 años después...", comenzaba diciendo el presentador. "Es que me acuerdo perfectamente", aseguraba ella, dejando caer que fue un momento muy importante de su vida. "Yo también", decía él con una sonrisa irónica.

"Yo era otro. Tú seguramente también. Fíjate cómo nos cambia la vida. Te aseguro que a mí me ha cambiado totalmente. Yo me alegro de que tuviéramos aquella experiencia y que hoy tengamos esta. Los dos nos merecemos una segunda oportunidad. Tú la has tenido ahora y yo tengo la ocasión de decirte que gracias por tu talento porque si no fuera por él, yo no estaría aquí", valoró un Risto muy emocionado. "Muchas gracias. Ya me voy contenta", reconocía ella. "Te vas a llevar tres síes. Para mí, también es un sí", zanjaba el comunicador.