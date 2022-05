Una concursante de 'MasterChef' sufre un peligroso accidente por el que está en el hospital: "Tengo miedo"

Miri Pérez fue una de las concursantes que más marcaron la quinta edición de 'MasterChef'. La entonces aspirantes protagonizó la primera historia de amor entre fogones con Jorge Brazález y llegaron juntos a la final, aunque él resultó ser el ganador. Desde entonces, ha logrado una gran atención en redes sociales e incluso ha desarrollado una carrera como actriz al participar en películas como 'Fuimos canciones' o 'Alguien tiene que morir'.

No obstante, esta vez, la cocinera se ha convertido en noticia tras sufrir un accidente de tráfico este fin de semana. Tal y como ha contado ella misma desde sus redes sociales, iba con su moto cuando un coche se la ha llevado por delante. La también actriz ha conmocionado a todos sus seguidores al compartir una imagen desde el hospital, en la que se le ve con el rostro muy afectado.

"He tenido un accidente de moto este mediodía. Se me han comido y se han dado a la fuga. Me ha sido imposible frenar, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero el coche estaba demasiado cerca", cuenta la influencer en una historia de Instagram junto a la mencionada imagen, el la que se le puede ver con los ojos hinchados y numerosas heridas causadas por el accidente.









"Estoy viva que es lo más importante"

"Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva que es lo más importante", apuntaba la exconcursante de 'MasterChef', dejando claro que se sigue recuperando en un hospital de Madrid tras ser víctima de un accidente con fuga. De la misma manera, Pérez se ha mostrado muy agradecida con la ambulancia y los sanitarios que la atendieron en el centro Princesa.

"En el hospital de la Princesa de Madrid me han atendido, curado y dado muchos cariños. Gracias a los chicos de la ambulancia y a las enfermeras que se han hecho cargo de mí", escribía desde su cuenta oficial de Instagram.

Por el momento, Miri no ha vuelto a pronunciarse al respecto ni para informar de sus avances a sus seguidores. A pesar de ello, sus fans han aprovechado sus últimas publicaciones para mandarle mensajes de ánimo y pedir justicia para ella, ya que, hasta el momento, se desconoce si la Policía ha dado con el conductor que provocó el accidente y se dio a la fuga. "Miri, lo siento mogollón", "Que te mejores pronto" y "Espero que te recuperes pronto y que se haga justicia", eran algunos de los comentarios de los usuarios.