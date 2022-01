Una concursante de 'Tu cara me suena' sufre un percance con su vestido en directo: "¿Te has quedado desnuda?"

Cada viernes, ‘Tu cara me suena’ forma parte de la parrilla de Antena 3 para entretener a los espectadores con sus mejores actuaciones. En esta ocasión,Eva Soriano y David Fernández destacaron como pareja, por su química y su sentido del humor, a la hora de recrear la actuación de Lady Gaga y Joseph Gordon-Levitt en ‘Baby, it’s cold outside’.

La actuación iba sobre ruedas hasta que el escenario se inundó de risas a pesar de que seguían cantando. Esto se debe a que Soriano sufrió un incidente con su vestuario cuando su compañero le pisó su vestido por accidente. Desde ese momento, la actuación cayó en picado, aunque los concursantes continuaron como si no hubiese pasado nada. De la misma manera, la humorista estuvo a punto de perder su vestido en plena actuación, detalle del que solo se percató Chenoa.

José Luis Gil: su estado de salud, sus problemas con Hacienda y el adiós a Aquí No Hay Quien Viva José Luis Gil es un actor español, popularmente conocido por sus papeles de Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva' y Enrique Pastor en 'La que se avecina' Redacción Digital 10 ene 2022 - 07:26

A los participantes les dio tanta rabia haberla fastidiado con lo bien que empezaron la canción, que pidieron una segunda oportunidad y repetir el número. Sin embargo, Manel Fuentes aseguró que no podía darles esa ventaja. A pesar de ello, regalaron un gran momento al público y lograron salvar la actuación. “De todos los ensayos, este es el peor… ¿Se puede repetir?”, pidió Fernández, lo que el presentador negó.

“Pero ¿Qué os ha pasado? Algo ha pasado sí, que las has pisado”, se lamentaba Àngel Llàcer. “Y no me ha soltado”, señalaba Soriano. “La movida es que yo quería seguir y me caía porque también me pesaba la nariz. Era como ‘suéltame’, pero no”, explicaba la participante. “Lo he hecho adrede porque ya que no vamos a ganar, pues vamos a hacer humor”, bromeaba Fernández.





"Pensaba que no lo había notado nadie..."



“A ver, yo creo que ha estado guay hasta el pisotón”, opinaba Soriano. “De todos modos, era una pareja dinamita y sabíamos que nos íbamos a terminar riendo”, reconocía Ruth Lorenzo desde la mesa del jurado. “Pero todo iba bien…”, se lamentaba la participante. “Muy bien”, remarcaba el cómico. “Demasiado bien”, aseguraba la cantante, dejando claro que algo tenía que pasar porque no es propio de ellos hacer una actuación a la perfección.

“Has estado a punto de quedarte desnuda, creo”, señalaba entonces Chenoa, percatándose de un detalle que el resto había pasado por alto. “Bua… Es que lo notas todo… Es que qué rabia”, reconocía Soriano. “He pensado: ‘me lo está notando Chenoa’. Porque, de repente, he visto que se me salía y, entonces, me he tirado así”, aclaraba Soriano, recordando el movimiento que ha hecho para disimular que se le estaba cayendo el vestido.

“Pensaba que no lo había notado nadie… Y, de repente, Chenoa: ‘¿Te has quedado desnuda?’ y yo: ‘Mi chica’”, reconocía la cómica con humor, señalando que había hecho todo lo posible para que nadie se diese cuenta de ese momento. No obstante, tal y como ha reconocido, Chenoa siempre se da cuenta de todo. A pesar de ello, la humorista logró solucionarlo con la mayor normalidad posible para no frenar la actuación.