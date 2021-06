Una compañera de Risto Mejide es pillada por un micro abierto y se le escucha criticar a Margarita del Val

Este martes, 'Todo es mentira' ha contado con Margarita del Val, a través de una conexión en directo, para analizar las últimas noticias de la pandemia, haciendo hincapié en el plan de vacunación y en la decisión de vacunar a los futbolistas de la selección española a raíz del positivo por coronavirus de Sergio Busquets.

En primer lugar, Marta Flich, que ha sido la encargada de entrevistar a la experta, ha comentado los grandes avances que se están produciendo y que están provocando que los contagios cada vez sean menos, además del récord que se ha registrado la primera semana de junio al sumar más de un millón de vacunados. A raíz de esto, la comunicadora ha querido saber si, entonces, llegaremos a la inmunidad de grupo en agosto tal y como dijo Pedro Sánchez.

"La inmunidad de grupo con ninguna de las vacunas que tenemos es posible", ha sentenciado tras asegurar que lo que dijo el presidente del Gobierno es que se llegaría al 70% de personas vacunadas, no a la inmunidad. La viróloga del CSIC ha asegurado que "inmunidad de grupo" un concepto incorrecto porque "solo se puede conseguir con vacunas que además de proteger contra la enfermedad, eviten que las personas vacunados que se encuentren con el virus se infecten y multipliquen el virus".

"Se puede conseguir cuando los vacunados son seguros, y los vacunados no son seguros", ha destacado la experta. Es por esto por lo que, tal y como ha dicho la entrevistada, hay que seguir extremando las medidas de seguridad aunque los vacunados "ya puedan quitarse la mascarilla sin miedo a enfermar", ya que "no son seguros para sus contactos".





"Qué pesada"

Aunque ha apoyado que el ritmo de vacunación está avanzando de manera efectiva, Del Val ha querido recordar que la pandemia sigue estando presente y que hay que seguir teniendo cuidado y manteniendo las medidas de seguridad. Fue entonces cuando se colaron unas palabras a través de un micro abierto. Esta prudente advertencia de la experta no pareció agradar a un compañero de Risto Mejide que se encontraba en el plató, ya que se le pudo escuchar criticar a la entrevistada por lo bajo.

"Los no vacunados que estén muy atentos porque, ahora, además, los números de casos nos van a engañar probablemente. Los números de casos nos dicen el número de personas que se han detectado que están contagiadas y se les hace el diagnóstico. Pero cuando antes en un brote había una persona con síntomas y se hacía el diagnóstico a todos los de alrededor, que muchos no tenían síntomas, y ahora con la vacuna habrá muchas personas contagiadas sin síntomas, por lo que habrá brotes que ni se pillen", explicaba la viróloga.

En ese momento, se escuchó detrás de las cámaras como un compañero del programa decía: "Joder, qué pesada". Unas palabras que iban directamente dirigidas a la entrevistada y que parecieron pasar desapercibidas para los presentes, pero no para los espectadores de 'Todo es mentira'. No sabe quién fue la persona que dedicó estas palabras a la experta en directo al ser pillada por un micro. No obstante, se escucha que es una voz de mujer, por lo que podría haber sido Pilar Rahola, ya que había acudido como colaboradora u otra trabajadora que se encontrara tras las cámaras.