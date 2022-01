Una actriz icónica de 'La que se avecina' rechaza volver y provoca la respuesta del creador de la serie

Beatriz Carvajal es una de las actrices más reconocidas de nuestro país. Conocida por interpretar a doña Gregoria en 'La Que se Avecina', Beatriz ha sabido ganarse un pequeño hueco en los corazones de muchos españoles, que han seguido muy de cerca una de las series más exitosas de Mediaset. No obstante, ha tenido otros papeles fundamentales que le han convertido en una de las actrices más queridas en nuestro país, desde 'Los Misterios de Laura' hasta 'Aquí no hay quien viva'.

En una entrevista para 'FormulaTV', la actriz española ha mostrado su lado más humano y ha querido hablar de una posible vuelta a 'La que se avecina'. La respuesta, no obstante, ha llegado hasta el propio creador de la serie, que no se ha mordido la lengua y ha tirado de ironía para responder a la Beatriz Carvajal.





La reacción del creador de 'La que se avecina' tras las declaraciones de Beatriz Carvajal

La actriz, al ser preguntada por un posible regreso de 'Aquí no Hay quien Viva' a televisión, ha respondido de forma muy clara: "No tengo ni idea". Beatriz Carvajal ha asegurado, además, que "no creo ni que se lo esté planteado la productora, porque después de 'Aquí no hay quien viva' ha habido doce temporadas de 'La que se avecina' y ya queda demasiado lejos. De hecho, hay muchísimos personajes que, por desgracia, ya no están", ha apuntado la actriz, haciendo referencia a Concha y Marisa en la serie, Emma Penella y Mariví Bilbao respectivamente. No obstante, no ha negado que "de 'Aquí no hay quien viva' sí se podría hacer una película maravillosa".

Por otro lado, también se ha referido a 'La que se avecina', serie en la que también tuvo un papel protagonista interpretando a Gregoria, producción que abandonó ella misma por decisión propia y en la que su personaje fallecía. "No, no, no me hubiese gustado volver a 'La que se avecina' de ningún modo", ha respondido rotundamente. "No volvería", ha añadido. "Les deseo que sigan teniendo mucha suerte y les siga funcionando estupendamente, porque sé que los ve todo el mundo, pero yo no tengo ninguna gana de volver a estar en 'La que se avecina".





La actriz española ha asegurado que le guarda cariño a "doña Gregoria", a lo que no tiene cariño "es a otras cosas que no te voy a contar", zanjaba la actriz española, queriendo dejar así a un lado la posibilidad de una vuelta a la serie.

Una serie de declaraciones que han llegado hasta el propio creador de la serie, Alberto Caballero, quien a través de su cuenta de Twitter ha respondido a la actriz. "Y además sería complicado: Gregoria murió haciendo lo que más quería", ha bromeado el creador haciendo así alusión a la forma en la que falleció su personaje: haciendo croquetas, una broma que se ha repetido de forma recurrente a lo largo de la temporada.

