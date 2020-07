La última noticia sobre el coronavirus que ha dejado a Iker Jiménez helado

Iker Jiménez no descansa ni en verano. El presentador de "Cuarto Milenio" ha emitido este jueves un programa especial en su canal de Youtube para dar las últimas claves sobre la evolución de la pandemia del coronavirus. Durante las más de tres horas de emisión en directo, Jiménez ha contado con una licenciada en Medicina y Catedrática en Procesos Diagnósticos Clínicos y con las explicaciones de habituales colaboradores como Dr. José Miguel Gaona, Pablo Fuente y el Dr. César Carballo. "Creíamos que era necesario. Os prometimos que si ocurrían cosas importantes íbamos a estar con vosotros", ha dicho el presentador para justificar la emisión del espacio en pleno verano.

En el programa, Iker Jiménez no ha dudado en comentar la noticia más destacada de ayer: el comité de expertos que según el Gobierno se reunía semanalmente para gestionar la desescalada y decidir qué Comunidades Autónomas pasaban de fase y cuáles no, no existía. Estas decisiones, más políticas que técnicas, las tomaban Fernando Simón y su equipo. Algo que ha dejado helado a Iker.

"Yo, de verdad, me quedo un poco helado. ¿Qué se sabe de eso?", ha preguntado Iker en directo, dando la palabra a Carmen Pórter. "Se sabe que no hubo comité", ha respondido ella incrédula. "Mira, de verdad, yo eso personalmente no me lo puedo creer, Hombre no, es que esto ya es de Gila", ha respondido Jiménez totalmente confundido.

Pórter le ha recordado que Fernando Simón se negó a revelar las identidades de los presuntos miembros del comité de expertos. "¿Te acuerdas que muchos medios de comunicación preguntábamos por los nombres de esos expertos de la desescalada? Decían que no porque podían tener presiones, no dieron los nombres porque no existían", aseveró Porter mientras que Jiménez apostilló: "No hombre, eso no puede ser". "Esto se puede judicializar según dicen algunos", siguió ella.

"UN CHISTE MALO DE GILA"

También los colaboradoras de su programa se han mostrado desconcertados por esta última releveación. José Miguel Gaona ha dicho literamente que le ha "hervido la sangre". "Si los que supuestamente tenían que dar luz mienten de una manera tan descabellada, como si fuese un chiste malo de Gila, cualquier teoría conspiranoica se dispara", ha dicho Gaona.

"He oído muchas cosas, pero de verdad, de corazón, esto no me lo puedo creer. Me imagino que habría un mesa un comité de expertos hablando", prosiguió Jiménez. "Es para el programa, una mesa fantasma. Tanto que nos dicen 'hablad de fantasmas', pues ahora más que nunca podemos hablar de él porque es un comité fantasma", ha continuado Porter.

Iker Jiménez es uno de los periodistas que más de cerca han seguido la pandemia del coronavirus. A lo largo de los diferentes programas, Iker Jiménez se ha cuestionado muchas de las acciones del Gobierno y la forma tardía en que reaccionaron ante la pandemia. Ahora también ha puesto sobre la mesa este supuesto último engaño de Sánchez.

