Última hora sobre el estado de salud de Pipi Estrada tras sufrir un accidente de moto

El periodista y colaborador de diversos programas de televisión como 'Sálvame', Pipi Estrada , ha sufrido en las últimas horas un accidente de tráfico .

El veterano periodista circulaba por las calles de la capital de España cuando ha sufrido este aparatoso accidente con su moto, hecho del que ha informado el mismo Pipi Estrada a través de sus redes sociales.

También, su expareja, Miriam Sánchez, comentaba el suceso en redes sociales con el siguiente mensaje: "Pipi Estrada acaba de sufrir un accidente de moto. Debido al estrés emocional y económico que lleva desde hace semanas".

Tras producirse el acontecimiento, Pipi Estrada compartía en sus redes sociales cómo se encontraba, tranquilizando a sus seguidores con un breve comunicado a través de la red social Instagram: "Acabo de tener un accidente con la moto, pero estoy bien. Tranquilos todos los que me queréis, que todavía no me ha llegado mi hora. ¡Estoy bien de verdad!".





Pipi Estrada es uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión, tanto en el ámbito deportiva con en el ámbito de los programas de corazón. En este sentido, el periodista regresaba hace unas semanas a 'Sálvame', dando una auténtica campanada y encontrándose con viejos rostros conocidos de Estrada, como es el caso de su exmujer Terelu Campos .

Este no es el único susto que ha sufrido Pipi Estrada en las últimas semanas. A mediados del pasado mes de junio, el colaborador de 'Sálvame' sufría un caída en pleno directo, poco después de los accidentes que sufrieron otros rostros conocidos del programa como Belén Esteban y Chelo García-Cortés.

El último susto de Pipi Estrada en 'Sálvame'

Los tertulianos se encontraban comentando lo sucedido en 'Supervivientes' estos últimos días, haciendo hincapié en el estado físico de Kiko Matamoros por su escasa resistencia en las diferentes pruebas en 'Supervivientes', el reality que se está desarrollando en Honduras y que es uno de los más exigentes de nuestra televisión .

Como consecuencia, Estrada quiso demostrar que tenía mejor estado físico que su compañero a pesar de tener casi la misma edad y comenzó a correr por el escenario.

Después de haber demostrado sus condiciones, intentó repetir su carrera por segunda vez para demostrar su resistencia de cara al Sálvame Mediafest que estaba programado para las próximas semanas. Esta vez, comenzó a correr sin previo aviso y se fue a subir las escaleras de las gradas a toda velocidad para dificultar la prueba. No obstante, a diferencia de la anterior vez, perdió el equilibrio y terminó cayéndose sobre los espectadores presentes en el plató.

Como consecuencia, todos se quedaron muy sorprendidos y preocupados por el estado del periodista, incluso una operadora de cámara se asustó por lo que acababa de pasar en pleno directo. A pesar de ello, Estrada lograba levantarse para continuar su recorrido hasta volver a ocupar su sitio en el plató. Después de comprobar que se encontraba bien, el equipo de 'Sálvame' hacía de las suyas y emitió sin parar la repetición del momento de la caída del tertuliano.