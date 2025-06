Los fiscales convocan un paro por el cambio que propone Bolaños con la nueva ley de acceso a la judicatura: "Puede haber injerencias políticas"

Cristina Dexeus es presidenta de la asociación de fiscales y pasa este martes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Con ella hablamos sobre la ley de amnistía y su 'colocación' en el templo de lo Constitucional. Aclara que sí leyó titulares en diagonal.

Resulta, denuncia Dexeus, "desolador que se filtren borradores de sentencia. Yo me quedo con ese trabajo de ilustres juristas que se manifiestan claramente en contra de la constitucionalidad de la amnistía. Nosotros llegamos a la misma conclusión. No cabía asumir una amnistía cuando estaba aprobada específicamente".

El otro asunto que nos ocupan es que jueces y fiscales han convocado un paro general de 10 minutos el próximo miércoles el 10 de junio contra la ley Bolaños. Es una reforma que modifica el acceso a la carrera judicial y modifica el estatuto fiscal: ¿en qué cambia? ¿Qué les preocupa? Responde la presidenta de la asociación de fiscales que hay muchos puntos que les preocupan.

Hay que analizar dos aspectos. Uno, "la forma de acceso a las carreras judicial y fiscal. Y dos. La reforma del estatuto orgánico del ministerio fiscal".

Bolaños ha dicho que va a traer talento a la carrera judicial. Indica que "mérito y capacidad es lo que dice el art. 23 de la Constitución. Hay un sistema de oposición absolutamente objetivo donde nadie puede saltarse las reglas. Los exámenes orales son públicos. Se reconoce el esfuerzo de las personas. Ahora se pretende modificar el sistema de acceso".

"nos encontramos en una situación política de mucha polarización; se han saltado líneas rojas impensables"

Por un lado, se pretende dar cabida a los jueces y fiscales sustitutos "haciendo valer una directiva europea sobre estabilización en la función pública. No es aplicable porque no están ocupando plazas reales y porque tienen la posibilidad anual de examinarse por oposición. No ha habido un abuso de la temporalidad. Así que no deberían de poder acceder directamente a la carrera fiscal".

Pero es que, además, aclara Dexeus que este mecanismo "excepcional de apertura de la carrera judicial y fiscal se abren a otros graduados que nada tienen que ver. Por tanto, se contradicen".

El centro de estudios jurídicos pasa a ser de un centro formador de oposiciones. Este dato, explica, es revelador. "Esa concentración de todas estas cuestiones en el ministerio, lejos de fortalecer la imagen de autonomía, fortalecen la sospecha de que puede haber injerencias políticas en la forma de acceso a estas carreras", denuncia en 'Herrera en COPE'.

La situación política del país que vivimos es de mucha "polarización y se han saltado muchas líneas rojas impensables. Tenemos a un FGE investigado por el Supremo. Los miembros del Ejecutivo atacan a los jueves. No es el momento idóneo. Pero la reforma que se pretende por parte de Bolaños ni siquiera consigue la independencia necesaria de la institución para llevar a cabo la función con la seguridad de que no se van a producir injerencias".

