Última hora sobre el estado de salud del doctor César Carballo, positivo por covid: "Me creía inmune"

César Carballo Cardona es un conocido médico y emergenciólogo español, adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Sin embargo, compagina su profesión con la televisión. Desde el inicio de la pandemia, colabora en diferentes programas de la pequeña pantalla, por lo que se ha convertido en un tertuliano habitual de diferentes espacios como 'La Sexta Noche','Horizonte', 'El Programa de Ana Rosa' o 'Espejo Público'.

Actualmente, se encuentra otra vez muy presente, dadas las últimas normativas en torno a la pandemia y el aumento de contagios por coronavirus. Esta vez, el sanitario ha querido pronunciarse para anunciar ha dado positivo en coronavirus por primera vez desde que inició la pandemia.

"Después de más de dos años 'escapándome', he dado POSITIVO. Una sensación rara cuando te crees cuasiinmune,y que te recuerda que el virus sigue con nosotros. Ahora paciencia, prioridad: proteger a los que te rodean, en especial, los vulnerables", cuenta el doctor desde su cuenta oficial de Twitter. Por el momento, el sanitario se encuentra bien y sin síntomas de gravedad, pero confinado en su casa.

A raíz de esto, Carballo ha querido recordar que la pandemia continúa entre nosotros con una incidencia bastante alta. "Se puede hacer una vida normal con la idea siempre de proteger a los demás", señala el urgenciólogo. "No tener contacto en interiores sin mascarilla, evitar, sobre todo, los contactos con personas vulnerables en interiores sin ellas, realizarse test si tenemos síntomas (a 2,90 euros en farmacias), y procurar no pasar tiempo prolongado en interiores con otras personas como en oficinas", agrega.

"Se debería priorizar la baja o el teletrabajo al menos los siguientes 7 días y antes de incorporarse realizar test de antígenos con resultado negativo", advierte sobre las precauciones que se deberían de seguir tomando. "De cara al verano: es una mala idea la retirada de mascarillas en interiores, sobre todo porque haremos poca vida interior y la medida no resultaría gravosa, podría ayudar a minimizar las siguientes olas, sobre todo de cara a septiembre", apunta.

El caso de su hija

No obstante, no es la primera vez que el coronavirus le pilla de cerca. En diciembre de 2021, su hija de 9 años dio positivo, pero él no hizo cuarentena al dar negativo en la PCR. Los protocolos de entonces señalaban que se debía acudir con normalidad al trabajo si dabas negativo a pesar de tener un contacto estrecho.

"Ayer di PCR negativa y en teoría podría hacer vida normal, pero dentro de 3 días puede ser positiva", decía Carballo en 'Más vale tarde'. "¿Cuál es la preocupación que hay realmente por los sanitarios?". Apuntaba entonces a los protocolos que se están utilizando, asegurando que son los que "nos están llevando a esta sexta ola". "Sabemos que hacer para cortar la transmisión pero si no lo aplicamos", eran sus palabras.

Ante la pregunta de Cristina Pardo de qué iba a hacer, aseguraba que va a "coger los días para no ir". Entonces, aclaraba que se había cogido el puente para irse de viaje fuera de España, algo que ya no va a hacer pero ahora tiene que "apañar los días para hacer un autoconfinamiento pero creo que no es seguro". Además explicaba que el hospital le ofrece una PCR en 7 días, de cara a la vuelta, pero él se pregunta que pasa durante estos días. "Estamos hablando que es mi hija, yo convivo con ella y es una niña de 9 años, tampoco puedes aislarla en una habitación y decirle que no salga, como una persona más mayor", opinaba.