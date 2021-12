Última hora sobre el estado de salud de Ana Obregón tras su positivo en coronavirus: lo cuenta ella misma

En la tarde del 29 de diciembre, Ana Obregón publicaba un mensaje en Instagram para avisar a todos sus seguidores de que se había contagiado de Covid y por ese motivo no podrá dar las Campanadas en TVE, tal y como estaba previsto, con Anne Igartiburu. "Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado" eran sus palabras.

La actriz ha querido tranquilizar a todos sus seguidores y ha asegurado que: "Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro súper fuerte gracias a las vacunas" confesando que lo que más pena le da es: "no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de las redes, en los medios de comunicación y en la calle".

Todo lo que no sabías de Alberto Chicote: su relación oculta con Javier Bardem y el origen de las chaquetillas El famoso chef se ha convertido en un referente televisivo gracias a su participación en 'Pesadilla en la cocina', 'Top Chef España' o '¿Te lo vas a comer?' Lucía F. Gallardo 30 dic 2021 - 07:10

Aún así, ha invitado a todos sus fans a ver las Campanadas en TVE: "Os animo a que toméis Las uvas en RTVE con mi adorada @anneigartiburu y Petrus Jacob, porque mi corazón estará allí con vosotros". Una noticia de última hora que hacía saltar todas las alarmas.

Ana Obregón terminaba agradeciendo el trabajo que ha hecho su diseñador para el 31 de diciembre y anunciaba una noticia que no esperábamos, dará las Campanadas el año que viene: "Gracias a @rubenhernandezcostura_ por sus manos de oro y porque me había hecho un vestido maravilloso que me guardo para el año que viene".





Última hora sobre el estado de salud de Ana Obregón

Un día más tarde, la presentadora ha vuelto a pronunciarse en las redes. En esta ocasión lo ha hecho con un vídeo de lo más nostálgico y unas palabras notablemente más tristes que las del mensaje anterior, que reflejan los difíciles momentos que atraviesa.

"No se me ocurre mejor forma de agradecer todos los mensajes de cariño que he recibido estos días que compartir con vosotros algunos de los momentos que he vivido despidiendo el año desde la Puerta del Sol en RTVE", escribía junto a un vídeo que recopila varios fragmentos de Obregón dando la bienvenida al año nuevo con Joaquín Prat, Ramón García o Anne Igartiburu, que ha asegurado, son "los mejores compañeros".

En la publicación, ella misma ha actualizado su estado de salud, asegurando encontrarse "bien", a la par que "muy triste y sola". "Pero todo eso no es culpa del COVID, es la vida que a veces te castiga demasiado. Y sin embargo no pierdo la esperanza. A fin de cuentas “la esperanza es lo único que nos queda cuando hemos perdido TODO", cerraba el emotivo mensaje.