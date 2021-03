Sale a la luz la "cabaña" en la que Beatriz Montañez, ex de El Intermedio, vive sola en el bosque

Beatriz Montañez vivió de primera mano el éxito. La que fue presentadora de 'El Intermedio', contaba a sus excompañeros el giro drástico que ha dado a su vida. Vive sola, y llegó a carecer de agua caliente y sin electricidad. Así lo decidió hace cinco años y contó a La Sexta que cuando llegó a su hogar, a una cabaña en la nada, llegó a iluminar los espacios con velas y calentando cubos de agua para lavarse. Estuvo en estas circunstancias durante un año y medio: "Después de un año me di cuenta de que me salía mucho más rentable instalar un equipo fotovoltaico que las velas, porque me gastaba más de cien euros en ellas".

Sobre esta cuestión, la cantidad de dinero que invertía Montañez en velas para iluminarse, se ha pronunciado un tuitero lanzando la siguiente reflexión: "Dice que se gasta 100 euros al mes en velas. Con un presupuesto de 150 euros todavía le quedan cincuenta euros para imprevistos como comer".

Dice que se gasta 100€ al mes en velas. Con un presupuesto de 150€ todavía le quedan 50€ para imprevistos como comer. — Johnny Perovic (@juanpetooloko) March 24, 2021

Sea como fuere, el cambio en la vida de esta antigua presentadora es un hecho. Beatriz Montañez ha destapado la cruda realidad que vivía cuando se encontraba en primera línea mediática: "Tenía un trabajo que todo el mundo hubiera pensado que era maravilloso y una vida que vista desde fuera podía parecer idílica pero dentro había algo que no estaba funcionando. Mi conexión con la naturaleza es 24 horas al día".

La que fuera mano derecha de Wyoming, tiene sus momentos complicados y aseguró a la cadena de la que formó parte que "cuando creía que lo sabía todo y que era tan estúpida como creer que era lo suficientemente inteligente como para poder valerme sola caí enferma grave durante cuatro días".

LA VUELTA DE BEATRIZ MONTAÑEZ A TELEVISIÓN

Este jueves volverá a pisar el plató de 'El Intermedio' para celebrar el 15 aniversario del programa. Ella llegó a formar parte del mismo durante 5 años.

Además, aprovechará esa breve vuelta para presentar 'Niadela', el libro en el que cuenta su experiencia y el motivo por el que decidió trasladarse a vivir sola en una casa en el bosque. Un cambio de vida que resulta difícil de encajar para aquellos que la seguían ya que no todos se atreven a dar el paso que dio ella, dejando atrás su circunstancia anterior.