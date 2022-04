Última hora del estado de salud de Boris Izaguirre tras estar ingresado: "Donde se encontraba el problema"

Hace unos días nos enterábamos de que Boris Izaguirre había tenido que ser operado por un problema cardiovascular, pero era él mismo quien utilizaba las redes sociales para decirle a todos sus seguidores que se encontraba bien y que la intervención había salido perfectamente.

Este jueves, el presentador de televisión ha recibido el alta hospitalaria y lo cierto es que le hemos visto fenomenal, muy contento nos explicaba cómo se encontraba y en qué había consistido esta operación que ha alarmado a sus seguidores por redes sociales.

Boris Izaguirre tranquiliza a todos sus seguidores tras recibir el alta: "Ya nos vamos a casa, ya estamos dados de alta. Ha sido una intervención muy rápida y es muy frecuente. Lo importante de todo esto ha sido que hemos hecho magnífica precaución, me encantaría hacer mucho hincapié en eso porque de todas las revisiones que nos hacemos la cardiovascular es una de las más importantes y es lo que hemos hecho acá. Hemos estado ingresados haciendo todas las revisiones hasta dar en el punto donde se encontraba el problema".









"El médico dice que estoy muy bien"



El periodista aclara que ese ha sido el motivo y por lo que ha tenido que realizarse la intervención: "Por eso hemos hecho la cirugía y lo hemos solucionado y me escucháis perfectamente bien, yo creo que me veis bastante bien. Con eso pienso que nos podéis dejar ahora ir a casa que Rubén está muy interesado en volver a su casa y los amigos que vienen a buscar nos están esperando porque tienen un vuelo a Londres y no queremos que lo pierdan".

El presentador, junto a Rubén, salía del hospital afirmando estar encantado con el médico que le ha atendido: "El médico dice que estoy muy bien y estoy encantado, es un médico extraordinario".