UGT pide que Imanol Arias sea despedido de TVE y desvela su sueldo en 'Cuéntame': "Que no vuelva"

Estos días, Imanol Arias ha dado mucho que hablar, incluso se ha convertido en Trending Topic en Twitter. Esto se debe a que el actor pronunció unas polémicas palabras cuando fue preguntado por el final de 'Cuéntame'. "Ya he terminado 'Cuéntame'. Yo he dicho que ya. O me ofrecen un final corto y bueno o chao mercao", soltaba de pronto en una entrevista de Tele Bilbao.

"Es la televisión pública y todos la tratamos así. Cuando quitaron la publicidad de la televisión yo siempre dije que era la muerte. No se puede justificar porque si le quitas publicidad cada vez tiene menos espectadores y 1.700 millones de presupuesto. Y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran". agregaba. "¿Por qué 'Cuéntame' no se hace con trabajadores de TVE? ¿Por qué no hacen ninguna serie con esos trabajadores que están contratados? Luego, todos los años publican los sueldos de los de fuera, ¿por qué no publican los de dentro que no hacen nada? Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país. Es insoportable", declaraba Arias.

Estas palabras dieron mucho que hablar y, dado el revuelo, Grupo Ganga, productora responsable de 'Cuéntame', quiso pronunciarse al respecto y aseguraron que se sienten "abochornados" por las declaraciones del actor: "Ninguna persona en esta productora comparte las afirmaciones realizadas por Imanol (...) Lamentamos que unas declaraciones irresponsables puedan poner en duda una colaboración tan positiva", concluyen.

Asimismo, minutos más tarde, Arias rompió su silencio y no dudó en recular por lo que había dicho, a través de una publicación desde su cuenta oficial de Instagram: "Pedir disculpas por unas lamentables y desafortunadas declaraciones que vertí contra Cuéntame y TVE. Descontextualizadas en la conversación, impropias de mi y no realmente sinceras, fruto de un calentón verborreico que me inundo esa noche (...) He trabajado en TVE durante los últimos 40 años y sinceramente no puedo reprochar nada en absoluto en su comportamiento y relación con mi persona o mi relación profesional con la casa (...) Me pase tres pueblos, se me fue la olla sinceramente y nada de de que dije me representa totalmente. Me traicione y traicione a mucha gente con la que he trabajado duro y bien".

Comunicado oficial de Grupo Ganga en relación a las declaraciones de Imanol Arias en las que hace referencia a diversos temas en relación con Cuéntame y RTVE









"No debe volver bajo ningún concepto a trabajar para RTVE"



A pesar de ello, parece que a la UGT considera que las disculpas del actor no son suficientes y han pedido que no se le vuelve a contratar en la cadena pública. "Las falsedades vertidas sobre RTVE y todos sus trabajadores y trabajadoras son demasiado graves e injustas como para ser superadas por unas simples disculpas", comienzan diciendo en un comunicado.

Asimismo, apuntan que las disculpas del intérprete se deben a que fue consciente de lo mucho que perdería si deja de trabajar en RTVE y que no pueden "permanecer inmunes a tanto dolor y sufrimiento por parte de quien, al parecer, no parece muy dispuesto a marcharse por su propio pie, renunciando a sus más que jugosos emolumentos por programa". "Imanol pide socorro al conjunto de la sociedad española, porque obviamente necesita un empujón para verse capaz de acabar con su sufrimiento. Y casi nos grita en esa desesperación por abandonar RTVE cuando afirma que ‘es insoportable estar en esa cadena", agregan.

"Por eso, Imanol Arias no debe volver bajo ningún concepto a trabajar para RTVE, a soportar este castigo. Hágase lo que haya que hacer con ‘Cuéntame’, dese el giro que haya que dar para que el sufrimiento de Imanol Arias no se alargue ni un solo segundo más. Nada justifica el infringir tanto sufrimiento a un ser humano, que lo es, como Imanol Arias", comunica la organización de manera irónica.

"La plantilla de RTVE ronda las 6.500 personas, ojalá fuese de 9.000; porque en muchos puestos de trabajo nuestros compañeros y compañeras se las ven y se las desean para sacar adelante este servicio público", defienden frente a las palabras del actor sobre que hay "9.000 trabajadores de la cadena pública que no hacen nada.









"Se lo debe todo a RTVE"



"Debe de ser triste para un actor que cobra 47.000 euros por episodio ‘alucinar’ con este despilfarro de pasta entre tan numeroso ejército de la vagancia; tanto que se le ‘fue la olla’ y tuvo que ir a los medios para desahogarse en un exabrupto que él mismo califica ahora, tras el público enfado de su productora, de ‘calentón verborreico'", apuntan como respuesta a las palabras de Arias sobre que TVE cuenta con un presupuesto de 1.700 millones de euros, siendo de 1.200 millones según el sindicato.

"Ya no gozan de salario alguno salvo las dietas para acudir a las reuniones (...) Desde UGT RTVE creemos que lo que hay que cortar de raíz es la relación de RTVE con Imanol Arias, y ya dejamos el tono irónico porque el daño a esta nuestra casa es inmenso, inconmensurable. (…) No podemos permitir que se ponga en duda en un programa que durante dos décadas ha sido y es tan emblemático para RTVE, un programa que ni siquiera en los peores momentos para lo público de este servicio público fue cuestionado", insisten.

De la misma manera, antes de dar por finalizado el comunicado, no han dudado en referirse a Arias como un "desagradecido": "Un actor que se hizo y se forjó en y gracias a esta casa, a la que se lo debe todo, y que ahora vomita un montón de basura sobre ella. Un actor con gravísimos problemas fiscales, con tremendas irregularidades en sus obligaciones con ‘lo público’; y que debería ocuparse de dar explicaciones a la sociedad en lugar de arrojar estiércol sobre ella. Y vemos también a un señor demasiado bien pagado, indecentemente bien pagado por ‘lo público’ y que, en su infinito desagradecimiento, se ha llevado supuestamente la pasta a donde hiciese falta con tal de eludir su coste fiscal".

"Insistimos, hágase lo que haya que hacer, pero la CRTVE no puede seguir ni un minuto más con quien falsea tanto la realidad en su perjuicio. Y tampoco con quien manifiesta tan abiertamente su rechazo a lo público, ya que espera ‘no volver en mucho tiempo a nada público’. Que así sea, que se vaya ya y que no vuelva jamás", concluyen.