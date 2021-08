TVE toma una importante decisión sobre el futuro de Dani Rovira tras su guerra con Miguel Ángel Muñoz

Televisión Española (TVE) ya habría tomado una decisión sobre el futuro de Dani Rovira en la cadena pública, así como del programa 'La Noche D', del que el pasado otoño se estrenó la primera temporada de episodios. Y es que el actor y cómico celebra este año un año desde que superase el cáncer que padecía desde hacía meses, una dura batalla contra el Linfoma de Hodgking que el humorista ganó el pasado verano y que ha festejado con una imagen en redes sociales que muestra el buen estado de forma en el que se encuentra.

Ahora, y tal y como explica El Periódico, la cadena pública habría decidido renovar el programa de entrevistas de Rovira, que regresará con una nueva tanda de episodios que, explican, comenzarían a grabarse este mes de octubre. El actor volvería con todos sus colaboradores, aunque algunos medios ponen en duda el regreso de Resines, que cuenta con una apretada agenda en los próximos meses.

Precisamente quien también cuenta con una apretada agenda en las últimas semanas es el propio Rovira, que próximamente estrena la película 'Mediterráneo', mientras que ha contado con una aparición sorpresa en el nuevo estreno de Disney, 'Jungle Cruise', junto a Dwayne Johnson y Emily Blunt. En cualquier caso, la primera temporada de 'La Noche D' contó con un promedio de un 10,2% de cuota de pantalla, un dato superior a la media de La 1 de TVE durante los meses de enero (9,8%), febrero (8,6%) y marzo (8,7%).









La dura batalla de Rovira contra el cáncer



El actor también recordaba con sus seguidores el pasado mes de septiembre cómo se enteró de que padecía esta enfermedad: "Fue una especie de doble bulto en la parte de la clavícula. Como tenía una amiga médica, le enviaba fotos y me decía que si en una semana no remitía podían ser mil cosas. Al ver que solo crecía me dijo que me fuera a urgencias, pero hacía dos días que habían empezado el estado de alarma".

También ha desvelado algunos de sus secretos para llevar mejor el duro camino para superar la enfermedad: "Animaría a la gente a hacer un poco de ejercicio en casa o de la manera que sea. Creo que me ha ayudado a no acabar hecho un despojo al final del proceso. Una buena alimentación y mucho humor, amor y positividad, me empecé a reír de mi mismo en mi segundo día, tienes que intentar llevarlo con ligereza". Sobre este asunto, también ha explicado cuáles han sido las series que le han ayudado a desconectar un poco, Friends y Modern Family: "Me hice un cordón sanitario sobre las noticias, telediarios, redes sociales y todo lo que fuera mala energía, odio y tóxico lo escondí".









¿Tensión entre Miguel Ángel Muñoz y Rovira?



Curiosamente, hace unos meses se producía un momento de tensión entre el humorista y alguien que, hasta hace poco, también presentaba en la cadena pública. Con el fin de hacer promoción, Rafa Méndez y Lola Índigo (que también forman parte del programa 'The Dancer', como Miguel Ángel Muñoz) acudieron al programa que presenta el actor malagueño. Sin embargo, y tal y como ha podido averiguar El Español, Muñoz se habría negado a acudir por la relación sentimental que Dani Rovira mantiene con su expareja, la cantante Ana Guerra.

Miguel Ángel Muñoz siempre trata de preservar su vida privada y no habría querido sentarse con el actual novio de su ex para evitar titulares innecesarios. Un modo de ponerse a un lado y tratar de mantener la discreción a pesar de tratarse de una entrevista para publicitar un espacio del que él forma parte.