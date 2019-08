La tremenda reflexión de Alba Flores sobre el valor de amar en 'La casa de papel 3'

El valor para amar es indispensable para ser feliz. Alba Flores se ha convertido en una de las actrices más queridas de 'La casa de papel' y en la tercera temporada ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la popular ficción de Netflix y Vancouver Media, nacida en Atresmedia, tras su papel estrella en 'Vis a vis'.

Su personaje, Nairobi, ha dado una lección de vida sobre el amor a Palermo y Helsinki, a los que dan vida Rodrigo de la Serna y Darko Peric respectivamente: "Para amar se necesita coraje. Yo sí me atrevo. Mira, Helsi. Te quiero. Te quiero tanto... que tendría una familia contigo. ¿Lo ves? Esto es valor. Lo siento y lo digo".

Y es que Nairobi vive cada momento con gran intensidad. Ya lo demostró en las dos primeras temporadas de 'La casa de papel' como líder temporal de los atracadores, en sustitución de Berlín, al que da vida Pedro Alonso, y ha vuelto a darlo todo en la tercera entrega como encargada de extraer el oro del Banco de España. ¿Seguiremos disfrutando de la extravagancia y el sentimiento de Nairobi en la cuarta temporada tras el épico desenlace de la última entrega emitida?

El dinero no es nada si no tienes a tus seres queridos contigo. El motor del equipo de El Profesor, encarnado por Álvaro Morte, ha cambiado totalmente en 'La casa de papel 3'. El amor ha sustituido a lo material y los atracadores se han vuelto a unir, esta vez para salvar de las zarpas de las autoridades a su compañero Río, al que da vida Miguel Herrán. "Ya no necesitan más dinero. La trama requería algo basado en las emociones para volver a robar y congregar a la banda nuevamente", ha explicado Álex Pina, creador de la ficción nacida en Atresmedia.

Pina ha reconocido que la única forma para satisfacer los deseos de la exigente audiencia de 'La casa de papel' era darle mayor protagonismo a los sentimientos que al dinero: "El único motor posible era el emocional. Nos parecía la única forma en la que el público no se decepcionaría".

El creador de la estelar serie, que se estrenará el viernes 19 de julio, considera que el personaje de Miguel Herrán tenía que ser el asaltante que las fuerzas del orden capturaran: "La mirada de la serie es la de Tokio. Ella es el primer plano de 'La casa de papel', así que la detención de Río era la que estaba cerca".

La tercera temporada de la exitosa ficción, coproducida por Vancouver Media y Netflix, mantiene intacta la esencia de la ficción, aunque la ambición sea mayor y la puesta en escena, más espectacular. "Esto es una declaración de guerra al sistema. Nosotros somos La Resistencia y no nos vamos a esconder", ha sentenciado El Profesor en el tráiler oficial.