Eugenia Osborne da un toque de atención a su padre, Bertín, por lo que hace en televisión: "No lo digas"

Bertín Osborne se encuentra pasando por todas las cadenas televisivas para promocionar su nuevo disco, 'Cuarenta años son pocos', con el que ha retomado su carrera como cantante. Además de su fichaje en Telemadrid para ponerse al frente de 'El show de Bertín', su propio programa que emitía antes en Canal Sur. Por si fuera poco, desde su separación con Fabiola Martínez, todos se encuentran muy expectantes ante su situación sentimental. Motivo por el que ha vuelto a ocupar todos los espacios del corazón.

Hace unas semanas, relacionaron al cantante con Chabeli Navarro, ex pareja de Kiko Rivera, al verles juntos por la calle. Ante esto, la revista 'Semana' aseguró que el cantante podría haber encontrado un nuevo amor. Tal y como publicaba, Bertín llevaría "cinco meses" viéndose con "una joven de Sevilla". Una información que el presentador ha desmentido en todo momento. "Pero no pasa nada. Lo de esta semana no pasa nada, si yo no he negado nada", comenzaba contestando el invitado a Nuria Roca en 'La Roca'. "Si yo conocí a la chavala esta hace unos cuantos meses. Además, iba con una hija mía. La he visto un par de veces y es una niña encantadora, estupenda... Pero yo no tengo nada. Ya está", aseguraba el cantante.

Por si fuera poco, hace unos días, el cantante se vio obligado a publicar un vídeo para aclarar el revuelo que ha protagonizado tras la publicación de determinados medios que aseguraban que el artista habría tratado de eludir (presuntamente) el pago de sus impuestos y deudas con Hacienda fijando supuestamente su residencia en Luxemburgo. Unos movimientos que, tal y como señalan estos medios, están siendo investigados por varios peritos de la Agencia Tributaria.









El mensaje de Eugenia Osborne

"Quiero dejar bien claro que esto son hechos que se juzgaron hace 25 años, exactamente esos. Se liquidó, liquidé hasta el último céntimo de multa que me pusieron y estoy en paz con Hacienda y con la sociedad", aclaraba el presentador. "Quiero advertir que a todos aquellos que tergiversan la realidad y que no explican las cosas tal y como fueron, que estoy al día, que voy a utilizar las armas legales que me asisten para defender la verdad", zanjaba, dejando claro que tomaría medidas legales contra quienes difundan esta información.

De la misma manera, el artista ha protagonizado varias polémicas a lo largo de su carrera por sus declaraciones o por mojarse en política. Lo que volvió a suceder durante su visita a 'El Hormiguero'. "Es buenísimo tomar un tinto para desayunar, señores. El café es una mierda", decía el cantante. "El café sienta fatal, es verdad... El vino a esa hora te da un brillo en la frente cojonudo. No te hace falta echarte Nivea ni nada, tú ya por la mañana recién levantado, tu pelotazo de tinto", agregaba. Tras escuchar esas palabras, varios médicos, populares en las redes sociales, criticaron las palabras de Osborne, tachando su mensaje de "poco responsable".

Como consecuencia, su hija, Eugenia Osborne, ha aprovechado su presencia en una gala para dar un toque de atención a Bertín. "Tu padre presenta, un día a la semana, un programa en Telemadrid. Dale un consejo", le pedía el reportero a Eugenia. "Que no siga burradas, que intente controlarse un poco", soltaba entonces ella, entre risas, haciendo referencia a todas las polémicas que protagoniza su padre por no tener pelos en la lengua.

