Toñi Moreno protagoniza uno de los momentos más emotivos de la televisión

La presentadora Toñi Moreno vivió el pasado viernes uno de los momentos más emotivos en su carrera televisiva, fue en el programa de Telecinco 'Volverte a ver'. La presentadora visitó el plató del programa de Carlos Sobera con el objetivo de sorprender a Jenni, una de las participantes de 'Mujeres y hombres y viceversa', programa que presenta en Cuatro.

La finalidad del programa era que Jenni conociese a su hermana, con la que comparte madre pero a la que nunca había podido conocer ya que vive en Brasil. “Jenni tiene una historia personal muy dura, es una persona que se ha hecho a sí misma y que se ha criado con el cariño de personas que no son de su sangre, no ha tenido a su madre”, relato el propio Sobera.

Cuando Toñi se sentó con la sorprendida, le dedicó unas emotivas palabras: “Te he conocido porque has venido a un programa a encontrar el amor, pero tú buscas el amor en general y buscas esa familia que te faltó. Solo quiero darte las gracias porque aprendo tanto de ti. Podías haber escrito la historia de tu vida de tantas maneras, y eres una chica valiente y luchadora”. Entre lágrimas, la concursante agradeció la presentadora la bonita acción, palabras que hicieron que Toñi Moreno rompiera a llorar: “Eres maraviollsa, siempre intentas ayudar a la gente y no sé cómo podré agradecerte esto”.