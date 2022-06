Todo sobre Jordi Hurtado: el dineral que cobra tras 'Saber y Ganar' y su vínculo familiar con Jordi Évole

Jordi Hurtado es un presentador cuyo rostro es muy conocido en la televisión. A pesar de ello, sus primeros pasos fueron en la radio, ya que presentó programas como 'La radio al sol', en Radio Barcelona, espacio ganador del Premio Ondas en 1982. Fue en 1985 cuando dio el gran salto de su carrera y se convirtió en un rostro habitual de la pequeña pantalla.

Debutó ese mismo año en el concurso de TVE 'Si lo sé no vengo'. Desde entonces, se convirtió en un presentador habitual de concursos y cogió las riendas de 'La liga del millón' (1989), 'Pictionary' (1991), 'Carros de juego' (1992) o '¿Cómo lo hacen?' (1994). Su carrera se estancó al ser fichado por La 2 para 'Saber y ganar' en 1997, dado que es el espacio en el que sigue trabajando y por el que se ha convertido en el presentador más longevo de la televisión.

A raíz de los años acumulados al frente del concurso de La 2, los espectadores han desarrollado multitud de teorías sobre su físico. Hurtado se ha convertido en producto de meme al ser acusado de apenas haber envejecido en más de 20 años , incluso algunos señalan una supuesta inmortalidad o que es un robot u holograma. A pesar de ello, el presentador sigue cumpliendo años y, este jueves 16 de junio, cumple 65 años.

Parentesco con Jordi Évole

El presentador del concurso de La 2 tiene un lejano parentesco con Jordi Évole. Además de la profesión y el nombre, Hurtado y Évole también comparten familia. El padre de Hurtado y el abuelo de Évole eran primos hermanos y ambos procedían de Garrovillas de Alconétar, un pueblo extremeño.

El conductor de 'Saber y ganar' nació en San Feliu de Llobregat, pero es hijo de inmigrantes andaluces y extremeños que se instalaron en la zona del Bajo Llobregat en los años cincuenta. Sin embargo, años antes, su padre, Francisco Hurtado, vivía en el mencionado pueblo Cáceres al igual que su primo, Pedro Évole.

No es periodista

Aunque ha dedicado toda su vida a ello, Hurtado no es periodista. Nunca estudió para ello, pero su experiencia en la radio es lo que le llevó a dedicarse a la comunicación de por vida.

Su experiencia como actor

De la misma manera, también ha ejercido en varias ocasiones como actor de doblaje. En los años 90 fue uno de los encargados de poner voz Epi en 'Barrio Sésamo'. También fue la voz sustituta de Ten Shin Han en el doblaje en catalán de 'Dragon Ball Z' y sus respectivas películas, además de la de Jeff Fungus en el doblaje en castellano de 'Monsters INC'.

Su llamativa forma de trabajar

Después de llevar más de 20 años trabajando en televisión, ha desarrollado sus propios trucos para lllevar su trabajo adelante. No utiliza ni pinganillo ni teleprónter como es habitual en los presentadores. Se lee el guion y, cuando se enciende el piloto rojo, lo deja todo a la improvisación. Es por esto por lo que todos sus chistes y chascarrillos son improvisados.

Larga trayectoria en 'Saber y ganar'

Al igual que el formato que conduce desde hace 25 años, Hurtado continua presentando la misma apariencia a diferencia de unas cuantas canas más y un cambio de gafas, dado que cuenta con una amplia colección de diferentes colores. En el caso del espacio, las pruebas aún mantienen la misma estructura, aunque se han hecho pequeñas modificaciones y añadidos.

El concurso ya ha alcanzado las 24 temporadas y los 6.482 programas, sumando la edición diaria y la de fin de semana. Por el plató ya han pasado más de 2.200 concursantes y se han formulado más de 360.000 preguntas. El programa está tan asentado que, de las miles de preguntas que han narrado, solo se han equivocado una vez en el enunciado, por lo que tuvieron que readmitir al concursante. Gracias a ello, el espacio ya ha dado más de 6.600.000 euros en premios.

'Saber y ganar' nació de la nada sin seguir a ningún otro programa de referencia. Por este motivo, Hurtado solo fue contratado para 100 programas, los que fueron ampliando. La popularidad del formato ha hecho que las grabaciones se alargaran 20 años más y que se haya convertido en el programa más visto de La 2 con una media de un millón de espectadores.

El motivo de su inmortalidad

Su supuesta inmortalidad se ha convertido en la principal característica del presentador. Por este motivo, siempre es protagonista del algunos chistes y suele ser preguntado por ello, con la esperanza de que desvele su truco. Ante esto, Hurtado siempre ha dicho que un truco para ello es estar bien y saber reírse de uno mismo, además de estar activo y saber distanciar las horas de grabación con el tiempo de ocio.

Sin embargo, siempre ha culpado a su genética y a su pasión por el chocolate negro de su ventaja de mantenerse joven. En junio de 2021 el presentador cumplirá 64 años, lo que supone una sorpresa para todos los telespectadores. Tal es el revuelo causado por ello que, en 2018, protagonizó una anuncio en FOX de la nueva temporada de 'The Walking Dead'. En el vídeo se ve como se hace un guiño a su “eterna juventud”, la que relacionan con que, en realidad, Hurtado es un zombie.

¿Está pensando en jubilarse?

El comunicador explicaba en una entrevista cómo ha conseguido "no aburrirse" durante tantos años. "Creyendo en el proyecto y reinventándote. Afortunadamente, no hay un guion cerrado en el programa, todo es creado y espontáneo y te obliga a estar muy fresco mentalmente. Hay que crear, inventar cosas, y eso me obliga a estar en la actualidad informativa, de cine, de teatro, de música…", aseguraba a EFE.

Hurtado asegura que nunca ha tenido "la tentación" de dejar el formato principalmente por el buen funcionamiento del mismo. Destaca el cariño de los espectadores recibido a diario y la continuidad profesional de estar tantos años en el mismo proyecto, un aspecto por el cual se considera "afortunado".

Es por esto por lo que a sus 65 años no se plante jubilarse. Ante la pregunta de si "le está sonando en la cabeza la palabra jubilación", el presentador del mítico concurso niega rotundamente y añade: "No te lo planteas cuando tienes salud, tienes ganas de seguir haciendo este trabajo, te gusta, disfrutas. Por lo tanto, esto no entra para nada".

Ingresos

Como consecuencia de su larga trayectoria en la televisión y a su caché como presentador por mantenerse al frente del mismo espacio durante tantos años, es uno de los profesionales con mejores nóminas de la televisión pública. Según han señaló un medio, el presentador suele cobrar 500.000 euros anuales. Su importancia en la cadena también le protegió del recorte de 200 millones que sufrió RTVE en su presupuesto en 2012.

Estos medio millón de euros al año los factura a través de una empresa que fundó en los años 90, Misola Produccions SL, con la que también gestiona sus gastos e ingresos en otras actividades profesionales como sus regresos esporádicos a la radio o sus apariciones como actor. Esta empresa, fundada en 1993, tiene un capital social de 3.000 euros, un activo de 610.000 euros y unos beneficios netos de 38.000 euros.

Además de para gestionar sus ingresos, la empresa se dedica a la representación artística. Por otro lado, según se ha dicho en varias ocasiones, el presentador y su mujer son los únicos administradores.

Su casa

Como consecuencia de sus ganancias, al menos hasta 2019, dado que es la última referencia que se ha publicado, el presentador tiene una casa con una finca de 621 metros cuadrados y en los que se ha construido 472 metros. Hurtado la adquirió en 2003 y vive allí desde que se construyó ese mismo año. Su hogar está dividido en dos plantas, una de 122 y la otra de 137 metros cuadrados. En su amplio jardín cuenta con una piscina. El edificio es de color blanco ibicenco y tiene un porche desde el que puede disfrutar de las vistas a la montaña y la piscina.

La mencionada casa está ubicada en Collserola, cerca del centro pero alejada del ruido. Se desconoce el precio de la casa, pero cuando sus vecinos pusieron en venta su inmueble, el que presenta características muy similares, se vendía por 1,2 millones de euros.