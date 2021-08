Todo sobre Cristina Pardo: su desconocida pareja y el apodo que le puso Ferreras tras las cámaras

Cristina Pardo es una conocida periodista y presentadora de televisión. Siempre tuvo claro que quería dedicarse a la comunicación, lo que demostró cuando era pequeña y escuchaba el programa de José María García cada día. Por este motivo, en sus inicios quiso dedicarse al periodismo deportivo pero, tras graduarse en la Universidad de Navarra, comenzó a sentir interés por otros campos.

Comenzó su trayectoria profesional en los micrófonos de COPE, concretamente en 'La Mañana'. Un tiempo después, pasó a la televisión. Conoció a Antonio García Ferreras cuando se sometió a una entrevista para hacer prácticas mientras terminaba sus estudios, pero, en 2006, volvió a recibir noticias suyas cuando fue fichada para 'La Sexta Noticias'. En este espacio se dedicó a la sección política, concretamente, a cubrir la información del Partido Popular.

A raíz de esto, también ha hecho monólogos en las cenas de la Asociación de Periodistas Parlamentarios en los años 2012, 2013 y 2014. De la misma manera, comenzó a sustituir a reconocidos rostros de la cadena durante sus vacaciones, lo que le ayudó a hacerse con su propio programa. Comenzó relevando a Ferreras en 'Al Rojo Vivo' y, posteriormente, a colaborar en programas como 'La Sexta Noche'.









En 2014 alcanzó uno de sus mayores logros al presentar su propia sección de política en el programa presentado por Ferreras, 'Liándola Pardo'. En 2017, se puso al frente de 'Malas compañías: Historias anónimas de la corrupción', un espacio de tan solo dos entregas que cosechó un gran éxito. Esto le llevo a hacerse con su mayor proyecto televisivo, su propio programa: 'Liarla Pardo'.

Desde entonces, comenzó a compaginar su propio formato con 'El Hormiguero', donde sigue colaborando actualmente. Gracias a ello, se ha convertido en un icónico rostro de laSexta y ha presentado las Campanadas de la cadena en 2017, 2018, 2019 y 2020 junto a Iñaki López. La complicidad con su compañero frente a las cámaras es tal que, a partir de septiembre de 2021, ambos se pondrán al frente de 'Más vale tarde' en sustitución de Mamen Mendizábal, motivo por el cual tuvo que despedirse de 'Liarla Pardo'.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.









Cómo es Ferreras como jefe

Cristina Pardo ha repetido en varias ocasiones que encontró su pasión por el periodismo gracias a José María García, a quien considera su “ídolo”. "Realmente, nunca llegué a hacer deporte. Estudié Periodismo porque escuchaba a José María García y me gustaba muchísimo. Entendía de deporte relativamente, y decía: 'Este tío es un genio porque consigue que yo, sin saber demasiado, me trague todos sus programas'. Pero en cuanto llegué a COPE, me pusieron a hacer actualidad política. El mundo del deporte salió ganando... Soy una persona muy afortunada, así que, seguramente, hice bien en tomar el camino que se me abría. Enseguida le cogí el gusto a la actualidad política", contaba la periodista en una entrevista para 'El Comercio'.

Sin embargo, también siente una gran admiración por uno de sus jefes: Antonio García Ferreras. "Siempre he dicho que Ferreras ha sido mi mejor jefe. Intento absorber lo máximo de las personas con las que trabajo. Te dicen una frase y piensas: ‘Me acaban de dar un máster, pero no como el de Cifuentes'", contaba en una entrevista. Además de como jefe, dado los años que han coincidido en laSexta, mantienen una estrecha relación.

"Yo presumo de haber trabajado con jefes que tenían mucho talento. Algunos tienen talento para el bien, y otros lo tienen para el mal, pero yo no borraría nada absolutamente de lo que ha sido mi pasado laboral, porque he aprendido muchísimo de todos los jefes con los que he trabajado", sentenciaba Pardo en el mencionado medio. "En algunos casos, aprendes cómo te gustaría hacer las cosas, y en otros, lo contrario. Pero yo no reniego de nada, y lo que más me enorgullece es haber trabajado con personas que tienen tanta personalidad. Es un espectáculo que no te quieres perder. Al final, todos los jefes que tienes van haciendo de ti lo que eres", agregaba.

Durante su paso por 'Al Rojo Vivo', cada vez que sustituía a Ferreras, el programa anunciaba su vuelta bajo el apodo "Karanka". Este llamativo nombre con el que se dirigían a Pardo se debe a que Ferreras era un gran seguidor de Mourinho en aquella época en la que entrenaba al Real Madrid. Por lo que, al considerarse la segunda de Ferreras, comenzó a darse a conocer por ese nombre entre los miembros del equipo.









Su relación con los políticos

Pardo ha reconocido que, cuando trabajaba para Ferreras, muchos políticos le llamaban para quejarse por la manera en la que hacía su trabajo. No obstante, poco a poco, ella también comenzó a recibir esas llamadas. "Lo veo como algo de lo que presumir. Me parece bien que se quejen. Lo que no me gustaría nunca es que llamen para decir que he mentido", contaba en una entrevista.

Asimismo, la periodista contó que, cuando empezó en laSexta, "en el PP no le cogían el teléfono". A pesar de ello, asegura que esta situación cambió con los años gracias al "contacto personal". “Nunca me he sentido peor tratada que los demás por parte del PP", reconocía Pardo.

Sin embargo, la comunicadora confiesa que algunos de los momentos de mayor tensión que ha vivido en su carrera fueron en Génova: "En la época de Bárcenas hubo ruedas de prensa de Cospedal en las que, mientras le preguntaba, pensaba: 'Me va a tirar el atril'".













Faceta como escritora

La popular presentadora de laSexta también cuenta con una faceta como escritora. El 3 de abril de 2014 publicó su primer libro, 'Los años que vivimos PPeligrosamente'. Entre las páginas, la periodista habla sobre las relaciones del Partido Popular con la prensa. Por el momento, solo cuenta con este libro pero, en varias ocasiones, ha confesado que le gustaría escribir más. Lo que no hace por falta de tiempo, ya que su presencia televisiva está más activa que nunca.









Faceta como actriz

Aunque siempre ha estado muy centrada en la comunicación, Atresmedia también le dio la oportunidad de estrenarse como actriz. En 2017, se interpretó a sí misma en un episodio de 'La casa de papel' y, en 2018, llevó a cabo el mismo papel en la serie 'Cuerpo de élite', ambas series de Antena 3.









Familia

Cristina es hija de Javier Pardo, médico ya jubilado de Maella (Zaragoza) y de Teresa Virto, una pediatra de Teruel. Ellos son las únicas personas que forman parte de la vida privada de Pardo y que se les reconoce públicamente. Esto se debe a que los dos han asistido a 'Liarla Parda' como público, incluso su padre intervino recientemente para dar una sorpresa a su hija y promocionar su libro, 'El año de la desgracia'.

La presentadora es muy familiar. A pesar de ello, ha reconocido que de pequeña "no obedecía", por lo que se pasó "media adolescencia castigada sin salir". De la misma manera, nunca fue una buena estudiante y se dedicaba a "estudiar para aprobar". Según ha recordado alguna vez entre risas, este carácter y sus notas dieron varios quebraderos de cabeza a sus padres. Sin embargo, su actitud cambió cuando descubrió su verdadera vocación y decidió estudiar periodismo en la universidad. No obstante, tal y como contó en directo, su padre le escribe continuamente cuando está grabando para recordarle que cuide su lenguaje y no diga palabrotas.

Aunque en menor medida, la presentadora también ha hablado de sus hermanos en alguna ocasión, incluso los ha mostrado en sus redes sociales. Pardo mantiene una gran relación con sus hermanos y siempre ha reconocido que le gusta "caricaturizarlos" y hacerles rabiar: "Toda mi vida he sido muy enredadora, muy de hacer rabiar, siempre intentando caricaturizar a mis hermanos, lo hacía y lo hago todavía, con mi padre, además me sigue mucho el rollo, enseguida se sube al barco, y en mi casa los tenemos a todos locos, y con mis amigos también. Yo me siento igual en un sitio que en otro", contaba en 'La Voz de Galicia'. Lo único que se sabe de ellos es que su hermano Octavio Pardo es diseñador gráfico, como otro de sus hermanos.









Uno de sus momentos más difíciles

Además de lo mucho que ha sufrido por sus padres durante la pandemia por coronavirus, también lo pasó mal por uno de sus hermanos. Poco antes de la pandemia, la comunicadora explicó en alguna entrevista que uno de sus hermanos había sufrido un infarto. Es por esto por lo que, durante la pandemia, Pardo ha tenido mucho cuidado y ha respetado todas las medidas necesarias para evitar contagiarse.









Su vida sentimental

Pero lo que Pardo intenta mantener más en secreto es su vida sentimental. En alguna ocasión, varios rumores han acaparado los medios. Una de las especulaciones que más llamaron la atención fue cuando 'La Vanguardia' publicó en 2019 que la presentadora había mantenido una relación "con un dirigente del Partido Popular ya retirado de la vida pública". A pesar de ello, la presentadora nunca se pronunció al respecto.

Después de varios años siendo un personaje televisivo, solo se sabe que la periodista tiene pareja. Esto se debe a que Pardo le ha mencionado en alguna ocasión, pero siempre omitiendo su nombre o cualquier dato. Durante una de las tertulias de 'El Hormiguero', Pardo contó que su novio y ella intentaban entretenerse en casa como podían en el confinamiento. Fue entonces cuando a Pablo Motos se le escapó una información acerca de la pareja de la colaboradora.

"Me contabas antes que tu chico es marinero, ¿no?", decía entonces el presentador. "Sí, es marino", le corrigió la comunicadora, dejando ver que no le hacía ninguna gracia que se diese a conocer la profesión de su novio. "Vaya despelote ¿no? Sobre todo, porque yo no lo había contado nunca...", soltaba entonces la periodista, intentando tomárselo con humor.

Una vez desvelada la información, a Pardo no le quedó otra que hablar de ello con total normalidad. "Sí, los militares que están en la armada hacen viajes muy largos y están más acostumbrados a estas situaciones de confinamiento", contaba entonces. "Tienen cierta ventaja con respecto a los demás, que no estamos acostumbrados", agregaba.

Por este motivo, lo único que se sabe de la vida amorosa de la conductora de 'Más vale tarde' es que su pareja es marino. Todavía se desconoce su identidad, si están casados o sus planes de futuro. Aunque todo indica que, por el momento, Pardo no tiene hijos.