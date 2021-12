Todo lo que no sabías de Alberto Chicote: su relación oculta con Javier Bardem y el origen de las chaquetillas

Alberto Chicote siempre tuvo muy clara su vocación profesional, lo que no sabía es que terminaría ejerciéndola en televisión. Con tan solo 17 años inició sus estudios en la Escuela de Hostelería de Madrid. Desde entonces, comenzó a moverse por su pasión y terminó compartiendo fogones con algunos de los cocineros más populares de la capital: Benjamín Urdiain (Zalacain), Ange García (Luculo), Luis Irizar o Belén Laguía (La Recoleta).

Tras regresar a su casa después de ampliar sus conocimientos culinarios en Suiza, en 1995 asumió su primer trabajo como chef en las cocinas de El Cenachero. Cuatro años después logró hacerse nombre por ser uno de los pioneros de la comida fusión en España, gracias a su trabajo en NODO y, más adelante, en Pan de Lujo. Sin embargo, con el empujón mediático, no fue hasta 2014 cuando consiguió ser propietario de un restaurante, Yakitoro.

Asimismo, mientras su prestigio como chef iba aumentando, también hacia breves intervenciones en los medios de comunicación. Después de presentar algunos espacios en el Canal Cocina, hacer varias colaboraciones en la sección de gastronomía de 'El País Semanal' y de protagonizar una sección culinaria en 'Asuntos Propios', programa de RNE, consiguió dar el salto a la televisión nacional.

En 2012 fue fichado por laSexta para ponerse al frente de la adaptación española de 'Pesadilla en la cocina', espacio que le ha convertido en uno de los personajes más reconocidos de la pequeña pantalla, pero su trayectoria frente a los focos no termina ahí. En 2013 fue el presentador de 'Top Chef España' (Antena 3) y, desde 2018, conduce '¿Te lo vas a comer?' (laSexta).

A pesar de llevar tantos años compartiendo momentos con Chicote, gracias a su destacada participación en televisión y sus épicos momentos en 'Pesadilla en la cocina', hay muchos aspectos de su vida, tras las cámaras, que resultan desconocidos para los espectadores.

Tiro con arco y rugby

En su pasado, antes de descubrir su pasión por la comida, Chicote resultó ser un notable deportista. Además de practicar los deportes habituales del patio del colegio, el chef destacaba en el rugby, donde perteneció a la selección madrileña. Asimismo, desveló que también es un gran aficionado del tiro con arco, lo que también practicaba, aunque con menos frecuencia.

Alberto Chicote

Alberto Chicote





Compañero de Javier Bardem

Durante su trayectoria deportiva coincidió con uno de los actores españoles más reconocidos internacionalmente. Tal y como reveló el chef en una entrevista para 'Marca' en 2017, Javier Bardem y él fueron compañeros de equipo.

"Coincidí con Javier Bardem en la selección de Madrid. Creo recordar que Javier jugaba en Cisneros. Luego jugó en la selección española, pero yo no. Él era pilier, jugaba de '3', se ponía a mi derecha. Lo pasamos… Me acuerdo mucho de él, pero no nos hemos vuelto a ver", reconoció.

Javier Bardem en su equipo de rugby





El origen de sus famosas chaquetilas

Además de por su talento culinario, por los momentos y frases épicas que regala en la pequeña pantalla, Chicote es reconocido por plasmar la moda más colorida en sus chaquetillas. Su colección comenzó por casualidad cuando la Comunidad de Madrid propuso fusionar un libro a cocineros y diseñadores.

Al madrileño le tocó Ágatha Ruiz de la Prada, quien tuvo la idea de diseñarle una a medida, con la que destacó en el Gastrofestival de 2015. Esta idea pareció agradar mucho al cocinero, ya que el regalo de la diseñadora se convirtió en el primero de muchos.

Alberto Chicote con la chaquetilla de Ágatha Ruiz de la Prada





De incógnito en los restaurantes

Durante una visita al programa de 'Juan y Medio', una niña se mostró muy interesada en las consecuencias que conllevaba ser un chef tan reconocido. Es por esto por lo que la pequeña preguntó a Chicote si le resultaba difícil ir a comer a otros restaurantes:"¿Cuando haces una reserva, pones tu nombre o dices uno falso?", quiso saber.

Fue entonces cuando el cocinero desveló uno de sus trucos mejor guardados. Según confesó en el espacio de Canal Sur, le encargaba a su mujer que hiciera ella la reserva. Tiempo después, tuvo que descartar esta estrategia, dado que muchos empleados creían que iba de incógnito. Desde entonces, no le queda otra que hacer él mismo la reserva.

Asimismo, reconoció que reservar mesa con su propio nombre también le ha traído problemas, ya que en muchos restaurantes creen que se trata de una broma. Tal y como explicó, parece que mucha gente usa nombres de chefs reconocidos para burlarse, lo que él desconocía.













Vida sentimental

A pesar de presentar una dura personalidad en la televisión, el chef reconoció que es de "lágrima fácil" y que ha sufrido mucho tanto en su vida sentimental como profesional: "He llorado muchísimas veces en el trabajo". Por este motivo, según contó en una entrevista para 'Europa Press', su éxito profesional también depende de su vida personal: "Lo importante es colocar las fichas más importantes y después hacer todo lo demás, no podría trabajar si mis cimientos se derrumban, la familia y mi entorno". "He tenido suerte en la elección de mis amigos y de la gente que quiero, siempre que he tenido un desencuentro ha sido pactado", afirmó.

"Hace años me casé y más tarde me separé,pasé una mala época pero fue un divorcio amistoso. Con esto no digo que no fuese doloroso, pero cuando eres capaz de mantener una conversación con alguien y decidir cuál es el mejor destino que puedes tener, las cosas van mucho mejor. He vivido muchos episodios dolorosos en mi vida, como todo el mundo", confesó.

De igual manera, antes de su primer matrimonio, el presentador sufrió un desengaño amoroso que marcó un antes y un después en su vida: "Cuando peor lo he pasado en mi vida fue cuando una persona me abandonó sin dar una explicación. Desapareció sin decir nada después de tres o cuatro años de relación, eso me dolió muchísimo. Bastante tiempo después, tomando un café en mi restaurante, mientras esperaba a que todos llegaran, me eché una llantina de campeonato y cuando terminé me sentí un hombre nuevo".

Tras varios fracasos sentimentales, Chicote consiguió rehacer su vida junto a Inma Núñez, directora y jefa de sala de su restaurante. Sin embargo, ambos son muy discretos y apenas se les ha podido ver juntos en público. Una de las primeras veces que se les vio como pareja fue en una entrega de 'Pesadilla en la cocina' de 2016, cuando el chef no pudo evitar alabarla.

"La gente me decía mucho que montase un restaurante, pero para ello tienes que estar muy convencido. Fui capaz de hacerlo porque tengo a alguien que es capaz de hacer las cosas como yo sin necesidad de que tenga que estar presente. Hay que tener una estructura fuerte como somos nosotros dos. La confianza es absoluta. Necesitas a alguien que sea tus ojos, tus manos y tu corazón", explicó.

Alberto Chicote e Inma Núñez





Problemas con la justicia

A pesar de los buenos datos de audiencia de 'Pesadilla en la cocina', gracias a sus fieles seguidores, el espacio de Atresmedia también ha traído problemas al presentador. En 2017 Chicote tuvo que hacer frente a una posible demanda colectiva contra su programa por parte de 23 restaurantes.

Bajo el nombre 'Asociación de Afectados por Pesadilla en la Cocina', los establecimientos, entre los que se encuentran el restaurante 'Irlanda en El Ferrol', 'La Mansión de Navalcarnero' y 'Café de Zamora', acusan al cocinero y a la dirección del programa de manipular las escenas para perjudicar sus intereses, "generar enfrentamientos" entre los empleados e "inventarse pruebas" para demostrar que el negocio no cumplía las medidas de sanidad y que el comunicador se luciese.

También fueron demandados por supuestos "comentarios vejatorios e injuriosos", pero la Justicia dio la razón al equipo del formato culinario de Atresmedia.

Alberto Chicote en 'Pesadilla en la cocina'