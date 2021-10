Tinet Rubira aclara el futuro de 'Operación Triunfo' y lanza una advertencia a TVE: "No hay otra opción"

'Operación Triunfo' vuelve a estar en boca de todos. Además de por las polémicas declaraciones de Coco Comín, este viernes 22 de octubre, el talent cumple 20 años desde el estreno de su mítica y primera edición, la que se convirtió en todo un fenómeno y de la que salieron reconocidos artistas como Rosa López, David Bisbal, David Bustamante, Chenoa o Nuria Fergó. Al igual que de otras ediciones han salido al estrellato exitosos cantantes de nustro país como Pablo López, Manuel Carrasco o Aitana.

Dado todo el revuelo en torno a las declaraciones de la ex jurado de 'OT' y por la incógnita de si habrá una nueva temporada, Tinet Rubira ha resuelto todas las dudas. Según ha contado para FormulaTV, desde Gestmusic harán todo lo posible para que se pueda llevar a cabo 'OT 2022', ya sea en Televisión Española, como se estaba haciendo hasta ahora, o en otra cadena que quiera acoger el talent.

Antes de nada, con motivo del 20 aniversario, Rubira ha recordado la "auténtica locura" que significó la primera edición de 'OT': "Las primeras galas no anunciaban que el programa iba a ser un éxito. Pero el país se empezó a enamorar del casting, no fue un amor a primera vista... Fue a partir de la cuarta gala cuando aquello se convirtió en un auténtico fenómeno social más que en un éxito televisivo"..

"Los artistas se encontraron a 16 nuevos cantantes de OT 1 que les estaban comiendo terreno", reconocía, haciendo referencia al revuelo que causaron los concursantes con su llegada a la industria de la música. "Nos costó mucho tener visitas en la Academia de OT 1, porque no quería venir nadie", recuerda, ya que muchos artistas se sentían amenazados. "Cuando empezamos con OT 1, la industria discográfica ya estaba en crisis", agrega, dejando claro que nada tuvo que ver con el talent.









"O TVE hace una edición en 2022 o renuncia al formato"

Por otro lado, Rubira ha opinado sobre la decisión de TVE de no hacer ningún tipo de especial para celebrar el aniversario de uno de los formatos más exitosos de nuestro país y que se estrenó en su cadena: "Es una oportunidad perdida, pero en TVE han descartado hacer cualquier tipo de especial".

Como consecuencia, Gestmusic ha querido hacerlo por su cuenta. "Hemos decidido celebrarlo entre amigos", reconocía, señalando que el especial se celebrará desde su canal oficial de YouTube. "El maratón es un streaming donde vamos a dar voz a toda la gente que ha tenido implicación en el programa", agrega.

Asimismo, ha querido aclarar el futuro del formato musical. Por su parte, Rubira quiere hacer una nueva edición para el año que viene y, aunque espera que sea en TVE, no lo tiene claro. "TVE tiene hasta el primer trimestre de 2022 para tomar su decisión", advierte el productor tras aconsejar a la cadena pública que "se lo piense bien". “‘OT’ tiene vida más allá de que TVE quiera un próxima edición", asegura.

"Si OT 2022 no es en TVE, lo veremos en otro sitio. No vamos a dar el formato por muerto... O TVE hace una edición en 2022 o renuncia al formato. No hay otra opción", soltó entonces Rubira, asegurando que Gestmusic seguirá adelante con el formato y lanzando una advertencia a TVE, quien debe decidirse en un periodo de tiempo o perderá el formato.