Lluvia de críticas contra 'La Roca' por su nuevo fichaje como colaborador: "Cambio de canal"

Nuria Roca presentó su propio programa en laSexta el pasado domingo. Tras recibir tantas críticas como halagos en su estreno, ya que muchos acogieron muy bien al formato mientras otros le acusaban de ser una copia de otros programas de Atresmedia como ‘Más vale tarde’, ‘Liarla pardo’, ‘Aruseros’ o ‘El Hormiguero’, 'La Roca' volvió a formar parte de la parrilla de la cadena este fin de semana.

El día de presentación de 'La Roca', la comunicadora anunció que estaría muy bien rodeada y que se había decantado por compartir mesa con gente cercana para "crear un clima". "En esa mesa están Juan del Val, Nacho García, Sara Ramos... Y, ahora, también se suma Antonia San Juan. Y, a partir de ahí, eso que tenemos ganado. Luego, vamos a ir creando el resto de mesas donde vamos a ver muchas cosas interesantes. Creemos que esa mesa es muy importante a la hora de arrancar", contaba Roca en una entrevista para COPE.

De esta manera, la conductora del espacio también dejaba caer que, a lo largo de las semanas, los espectadores irían descubriendo nuevos y sorprendentes fichajes. Lo que sucedió este fin de semana. La audiencia se mostró muy sorprendida cuando vieron a Cayetano Martínez de Irujo en la mesa junto a Roca. El aristócrata se ha sumado a la mesa de debate social como colaborador junto a Gonzalo Miró, su ex cuñado, Ángeles Caballero Juan del Val e Inés Paz.

Una de las primeras intervenciones de Cayetano Martínez de Irujo como colaborador televisivo fue sobre el polémico videoclip de C Tangana y Nathy Peluso, 'Ateo', en la Catedral de Toledo: "Para mí la religión es sagrada y la catedral es un sitio de culto. Es un lugar donde la gente se agarra para tener fe en sus propias vidas". "A mi me ofende", reconocía tras reprochar al cantante que "haga la provocación en otra parte" y "respete la religión". "Si esto lo hacen en una mezquita, están sentenciados a muerte al día siguiente", señalaba.









La reacción del público

Acto seguido, aunque no se mostró tan crítico, el nuevo tertuliano también dejó clara su opinión sobre la polémica de los alquileres de viviendas para jóvenes y la subida del precio de la luz. El colaborador no dudó en mostrar su preocupación, lo que no sentó demasiado bien a parte del público. Muchos se quejaron de que no creían que un aristócrata como él fuese el más indicado para opinar sobre estos temas de actualidad que afectan a día de hoy.

"No me puedo creer que con los periodistas FORMADOS y en paro que desgraciadamente hay, en La Roca tengan de colaborador a Cayetano Martínez de Irujo. Es increíble, vergonzoso y penoso", "Entro, veo a Cayetano hablando de injusticia social y okupas y cambio de canal", "Una pregunta: ¿Cayetano Martínez de Irujo en calidad de qué está ahí? ¿Para recordarnos que hay gente que aún piensa como en el medievo? Qué vergüenza" o "¿De verdad Cayetano Martínez de Irujo hablando de alquileres y justicia social?", se quejaban.

Entro, veo a Cayetano hablando de injusticia social y okupas y cambio de canal #LaRoca2 — Mandrágorac (@Mandragorac77) October 17, 2021

#LaRoca2 de verdad Cayetano Martínez de Irujo hablando de alquileres y justicia social? — desdeminuberosa (@desdeminuberosa) October 17, 2021

No me puedo creer que con los periodistas FORMADOS y en paro que desgraciadamente hay, en #LaRoca2 tengan de colaborador a Cayetano Martínez de Irujo. Es increíble, vergonzoso y penoso — Sr Kúper.????? ?? (@SrKuper) October 17, 2021

Me parece un poco la hostia ver hablar a gente que no tiene ni puñetera idea sobre lo que está pasando en La Palma, sobretodo gente que tiene la vida resuelta de sobra. #LaRoca2 — D4n13l (@esmejorsinprisa) October 17, 2021

He puesto #LaRoca2 y he visto a Cayetano y Juan del Val y se me han quitado las ganas de verlo — Pedro (@92Pedro) October 17, 2021

Cuidado que sale Cayetano a darlo todo, toda una eminencia hablando de cualquier tema… #LaRoca2 ?? — Laura (@misslaureta) October 17, 2021

#LaRoca2 uy, el señorito #Cayetano trabajando para alguien !!! Con lo señor de tierras y empresas que es el, y de explotar inmigrantes y currelas. Me piro a otra cadena pa no potar! Le pagáis el sueldo mínimo y pista no? O no vuelvo!!! pic.twitter.com/hip3GNwjsh — Anarking Skywalker (@AnarkingSkywal6) October 17, 2021