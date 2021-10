Una exjurado de 'OT' culpa a Risto Mejide por lo que le ocurrió en su carrera: "Se volvió loco"

Risto Mejide se caracteriza por ser un polémico personaje televisivo. En sus inicios, el presentador fue muy odiado por su paso por 'Operación Triunfo', ya que adoptó el rol de jurado duro y sin pelos en la lengua. Desde entonces, siempre se ha mostrado muy serio, aunque, con el paso de los años, ha ido mostrando su faceta más sensible. Aunque sigue mostrándose muy duro con las valoraciones en 'Got Talent', su fría imagen ha cambiado mucho y los concursantes ya no se enfrentan a él con temor.

No obstante, su pasado como jurado de 'OT' le sigue persiguiendo. Esta vez, ha sido Coco Comín quien ha opinado sobre el pasado del presentador de 'Todo es mentira'. Hace unos meses, quien fue jurado durante 'OT 2008' y 'OT 2009' dio la razón a los espectadores que acusaban al formato de no ser objetivo y estar amañado, centrándose en su faceta como reality.

"En televisión, todo lo que son apariciones de jurados, como en ‘Operación Triunfo’, me horroriza. Estos talent shows están llenos de mentiras, no es verdad nada, ni quién gana ni quién pierde. Son imposiciones de las direcciones de los programas porque interesa más uno que otro", comenzaba diciendo Comín en una entrevista para 'Crónica Global'.

"Cuando yo fui jurado de ‘Operación Triunfo’, tuve que eliminar a Pablo López. Me tocó hacerlo y yo no quería. Estas elecciones te las mandan porque te dicen ‘tú hoy eliminas a este y Risto hoy elimina a este’ antes de ver la actuación. Por eso no me gusta nada”, agregaba, asegurando que la dirección del programa le obligó a expulsar a Pablo López a pesar de que ella no quería hacerlo. “Cuando tuve que eliminar a Pablo López no tenía argumentos para decir que lo había hecho mal, porque lo hizo perfecto“, aseguraba.

Por este motivo, cuando le preguntaron si volvería a participar como jueza en 'OT', ella lo negó en rotundo: “Nunca volvería a hacerlo si por mí fuera, porque no volví a casa contenta. Lo que yo sí elegía eran las palabras, cómo lo decía, cómo me dirigía a ellos, pero no el resultado. Si vas allí a hacer un papel, como otros compañeros míos de la mesa, tu conciencia puede estar tranquila. Pero yo no iba a hacer un papel, yo iba a ser honesta y no podía. Fue una total decepción”.









"De repente todo cambió"

Ahora, parece que Comín ha querido retractarse de sus palabras, aunque ha reconocido que no guarda un buen recuerdo de Risto Mejide. "No he hablado con Tinet Rubira desde entonces para que este tema se corte. No hice esas declaraciones y a veces hablo off the record con algún periodista que me pregunta, pero eso nunca lo he dicho oficialmente", comenzaba diciendo, haciendo referencia a cuando el productor le contestó a sus polémicas palabras.

“Evidentemente las cosas no son como las cuenta. A Pablo López no lo eliminó nadie, quedó segundo de su edición o sea que llegó a la final. De todas maneras, a un concurso tan fraudulento yo no me presto a ser jurado dos temporadas y después seguir trabajando en la productora”, dijo entonces Tinet Rubira.

Evidentemente el jurado visiona el ensayo general para hacerse una idea de los posibles nominados pero la decisión se toma después de verlos cantar todos en la gala. @OT_Oficialhttps://t.co/h7n5H8M4ao — Tinet Rubira (@tinetr) September 12, 2021

Lo siento pero en @OT_Oficial las cosas no son así. Pero tu puedes seguir pensando y opinando lo que te plazca. https://t.co/t0MWMvIySU — Tinet Rubira (@tinetr) September 12, 2021

No hace falta comprobar nada, en @OT_Oficial no se deciden las nominaciones hasta después de que canten todos los concursantes. Lo que si hace el jurado es repartirse a quien nominaran una vez decididos. https://t.co/42mOvLYfmp — Tinet Rubira (@tinetr) September 11, 2021

A pesar de ello, la coreógrafa ha mantenido parte de su discurso: "No es un secreto para nadie que los programas de televisión deben obtener audiencia, cueste lo que cueste. No estoy revelando nada que nadie sepa", insistía en una entrevista para '8maniacs' de 8TV. Asimismo, ha reconocido que, a pesar de que guarda un buen recuerdo de esa etapa de su vida, cree que la llegada de Risto Mejide fue la que perjudicó a su trabajo.

"Tuve la mala suerte de que el primer año fue maravilloso y el segundo año de programa, un compañero del jurado en concreto (Risto) se volvió loco y empezó a atacarnos a todos", soltaba. "Era una persona encantadora, incluso compartíamos camerino, nos lo pasábamos bien, pero de repente todo cambió", aclaraba, señalando la presencia de Risto como algo perjudicial para el formato. "Empecé a pensar que no sabía que hacía yo allí", confesaba.