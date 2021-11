Un tertuliano de Espejo Público desvela un incidente con Chicote tras las cámaras: “Me hizo sentir humillado”

El periodista Sául Ortiz ha desvelado a sus seguidores en redes sociales qué ocurrió realmente tras las cámaras de Espejo Público en el incidente que vivió hace dos años con el cocinero Alberto Chicote y que, asegura, le hizo “sentir humillado”. Y es que el chef y presentador de 'Pesadilla en la cocina' reaccionó mal ante un comentario que le hizo el colaborador a raíz de la polémica e interés que estaba suscitando los detalles del vestido de su compañera en Nochevieja, Cristina Pedroche.

En medio de una tertulia amistosa con los colaboradores y la presentadora de “Espejo Público”, en Antena 3, el tertuliana, lanzaba una pregunta a Alberto Chicote, que empezaba así: “Yo tengo una pregunta que todo el mundo quiere hacerle a Chicote, ¿mañana llevas ropa interior?”. Todos los colaboradores estallaban en risas nerviosas, mientras el cocinero no mostraba ningún gesto ni hacía ningún movimiento. "¿De verdad que me estás preguntando eso?", replicó Chicote.

“A Cristina se lo preguntan todos los años, si lleva ropa interior...”, insistía Ortiz, a medida que las risas cesaban y se volvía cada vez más evidente que la pregunta no había hecho ni pizca de gracia al presentador de “Top Chef”.“A mi no se me ocurriría preguntarte a ti si llevas calzoncillos o no. Porque es una pregunta poco elegante”, respondía contrariado y bastante molesto el presentador de La Sexta. Un encuentro tenso que llegó hasta todas las secciones de televisión de los principales medios del país. Ahora, Ortiz ha querido ajustar cuentas a través de su perfil de Twitter, donde explica, no sólo cómo se sintió, sino qué ocurrió tras las cámaras después de que Chicote se revolviese.









Un colaborador de Espejo Público ajusta cuentas con Chicote



A raíz de un comentario en redes en el que se anunciaba el regreso al rodaje de la nueva temporada de 'Pesadilla en la cocina', el protagonista de aquel episodio ha querido aclarar públicamente su punto de vista de aquel tenso momento con los calzoncillos de Chicote. “He conocido (y sigo haciéndolo) a mucha gente en los platós. Nadie me hizo sentir tan mal, tan humillado y tan sucio como él por una pregunta absurda que le hice en fin de año”, explicaba Saúl Ortiz en Twitter.

Incluso el periodista asegura que el chef le vio romper en lágrimas una vez había concluido la entrevista de promoción de las Campanadas y que no tuvo el detalle de acercarse a hablar con él. “Me vio llorar al acabar el programa, roto en mil pedazos, y ni se dignó a mirarme”, relata dolido el tertuliano del programa de Antena 3.

“Chicote es un déspota”



Uno de los seguidores del hilo de Twitter quería romper una lanza en favor del cocinero, asegurando que había “madurado” con los años tras los muchos programas. “Déjame que lo dude. Es un déspota. Y prefiero no seguir porque desde ayer estoy tentado a contar otras cosas, pero no lo voy a hacer por respeto y cariño a terceras personas”, insistía.

Además, otro usuario le comentaba que podía tratarse de un mal momento puntual del presentador y que, a su criterio, Chicote era “una gran persona”. Un adjetivo al que respondía Ortiz, una vez más, molesto: “Por desgracia para él, son sus formas habituales”, zanjaba

El periodista Saúl Ortiz, en una tertulia de Espejo Público junto a Fran Rivera / Antena3